Se acerca la gran batalla por la vida

Habrá durante las fiestas de carthagineses y romanos tiempo para que todos los cartageneros acudan de una forma u otra a difrutar de los actos históricos que se recrean en la ciudad. Habrá convivencia de mayores, de personas sin hogar y tiempo entre otras actividades para conocer un poco más a los amigos del pueblo saharui. Sin embargo, los festeros ya calientan motores para el gran acto solidario de las fiestas que no es otro que la gran batalla por la vida.

El día 13 de septiembre, a partir de las cinco y media, en el centro médico del Barrio de la Concepción. Se trata de donar un poquito de nosotros y no hay que ser festero para participar en un evento que alcanza su tercera edición. El objetivo es igualar o superar las doscientas donaciones de sangre y por supuesto que s ehagan también donantes de médula. Cualquiera puede verse en la necesidad de recibir ayuda y hay que poner nuestro granito de arena para ayudar a los muchos enfermos que necesitan transfusiones de sangre cada día y también ayudar a que las reservas del banco regional no bajen, porque además hay emergencias inesperadas y siempre hay que estar preparados.

No duele, no cuesta dinero y tan solo lleva unos minutos. No hay excusa para no hacer que la donación de este año supere las expectativas. Dentro del carácter solidario de las fiestas, en el campamento también habrá un punto violeta. Son muchas las actividades y las oportunidades para ayudar.