Más de 37.000 pasajeros llegarán a Cartagena a bordo de 24 cruceros durante el mes de mayo

Veinticuatro cruceros arribarán durante el mes de mayo en el Puerto de Cartagena y traerán a más de 37.000 pasajeros en una gran variedad de buques, que van desde cruceros de gran tamaño de compañías como Royal Caribbean o Tui, pasando por cruceros de expedición como Sylvia Earle o Hebridean Sky, hasta cruceros exclusivos de las navieras Silversea, Crystal o Ritz-Carlton Yacht Collection que representan más del cincuenta por ciento de los cruceros este mes. Hay previstas cinco dobles escalas, una triple y tres buques que nos visitarán por primera vez.

El mes comienza con una semana que acogerá cerca del 30 por ciento de los pasajeros totales del mes. Este jueves, 1 de mayo, habrá una triple escala de cruceros, con 3.600 pasajeros a bordo de Star Pride, de Windstar Cruises; Celebrity Equinox, de Celebrity Cruises; e Ilma, de Ritz-Carlton Yacht Collection; y el viernes 2, tendremos una primera doble escala de buques de turismo con más de 7.000 turistas , donde el equipo de la Autoridad Portuaria dará la bienvenida al Mein Schiff Relax y al Celebrity Ascent con el tradicional intercambio de metopas.

El Mein Schiff Relax, el nuevo barco de TUI Cruises, que también hara escala en Cartagena el 24 de mayo, fue inaugurado este año y representa un hito en innovación y sostenibilidad. Fue diseñado con un enfoque en la eficiencia energética y la minimización del impacto ambiental, incorporando un sistema de propulsión de doble combustible, preparado para elementos alternativos, conexión a energía terrestre, catalizadores, turbina de recuperación de calor residual y sistema de tratamiento de residuos orgánicos.

En cuanto, el crucero Celebrity Ascent, construido en 2023, es uno de los 17 barcos de la flota Celebrity, concebido como un gran ‘resorts' de cinco estrellas en el mar donde destacan por su variada oferta gastronómica, con restaurantes temáticos internacionales.

Ofrece a bordo algunas instalaciones de vanguardia en la serie Edge. Entre ellas destaca la Magic Carpet, una gran terraza-bar en voladizo y forma de ascensor panorámico que se eleva 13 plantas por el costado del buque, desde la línea de flotación hasta la cubierta superior. También un teatro circular para grandes espectáculos en un ángulo de visión de 360 grados. Destacan asimismo sus cubiertas ajardinadas en el solárium, suites exclusivas, una galería de arte o un simulador de golf.

PROA INVERTIDA

El lunes 5 de mayo se repetirá una doble escala con los cruceros Seadream I, de SeaDream Yacht Club, y la primera visita Le Lapérouse, de Ponant Cruises. El martes, 6 de mayo, está prevista la tercera y última primera escala del mes con el crucero de expedición Sylvia Earle, con 132 pasajeros. Este buque fue inaugurado en 2023 y bautizado oficialmente en la Antártida por su madrina homónima, la investigadora y doctora Sylvia Earle. Earle es una reconocida exploradora, bióloga marina y oceanógrafa, quien ha sido la primera científica jefa de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU. Dicho barco se caracteriza por utilizar una proa invertida Ulstein X-BOW, especialmente diseñada para cruces oceánicos de formas más suaves y rápidas, lo que ayuda a reducir el consumo de combustible. En este sentido, el barco también ofrece camarotes y suites elegantes, cómodas, la mayoría con balcones privados.

Los días 15,19 y 21 de mayo serán el resto de las dobles escalas con buques de lujo y superlujo. El día 15 atracarán los cruceros Star Legend, de Windstar Cruises; y el Crystal Symphony, con unos 900 pasajeros entre ambos. El día 19, dos habituales del Puerto como son Seabourn Sojourn y Bolette con 1.600 turistas, y por último, el día 21, los cruceros Viking Saturn y Silver Ray con 1.500 turistas.

Entre los cruceros a destacar, los buques de Royal Caribbean, Odyssey of the Seas, Explorer of the Seas y Voyager of the Seas, los días 7, 10 y 14 de mayo, respectivamente.