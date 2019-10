360 euros de multa por rayar el coche de su vecino en Cartagena

La Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia del Juzgado de Instrucción número Cuatro de Cartagena que, en febrero pasado, condenó a una mujer al pago de una multa de 360 euros por rayar el coche de su vecino, que este tenía aparcado en la calle.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que el juzgado declaró probado que los hechos ocurrieron el 10 de noviembre de 2016 y fueron presenciados desde la ventana de su domicilio por el denunciante.

Este observó cómo su vecina pasaba junto al vehículo y causaba daños en varias partes de la carrocería, lo que hizo, según la sentencia, con una llave u otro objeto punzante.

El relato de hechos probados recogía también que la calle estaba bien iluminada, por lo que aunque los hechos ocurrieron cuando aún no había amanecido, el denunciante no tuvo el menor problema en ver la acción de la denunciada.

En su recurso, que no ha prosperado, esta negó los hechos y dijo que a la hora en que ocurrieron los hechos ella no había salido aún de casa, además de señalar que no era posible que el denunciante pudiera verla desde la ventana.

La Audiencia ha confirmado la sentencia recurrida, que incluye también el pago de una indemnización cercana a los 450 euros por los daños que causó en el coche.