35 nuevos mandos policiales se incorporan a las policías locales de 8 municipios

La Región de Murcia ha incorporado 35 nuevos mandos policiales a ocho cuerpos de la Policía Local de la comunidad. Esta medida se enmarca en la estrategia ‘Región de Murcia más segura’, impulsada por el presidente Fernando López Miras y dotada con más de 120 millones de euros para mejorar la seguridad ciudadana.

Los 35 nuevos mandos —4 comisarios, 8 inspectores y 23 subinspectores— han completado un curso intensivo de dos meses en la ESPAC de Cartagena. Durante su formación, han adquirido habilidades en técnicas de intervención policial, gestión de personas y gestión económica.

Exigencia al Gobierno central

Durante el acto, tanto el consejero de Administraciones Públicas como la alcaldesa de Cartagena han criticado la falta de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la Región. El consejero ha calificado la situación de 'abandono por parte del gobierno central' en materia de seguridad.

Somos la comunidad autónoma con menos guardias civiles y policías nacionales de toda España"" Luis Alberto Marín consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital

El responsable regional ha asegurado que Murcia es "la comunidad autónoma con menos guardias civiles y policías nacionales de toda España", un dato que ha calificado de 'indiscutible'. Por ello, ha anunciado que seguirán exigiendo al Gobierno de Sánchez que iguale estas ratios con las de otras regiones.

Apuesta por la policía de proximidad

Ante esta situación, los ayuntamientos y el Gobierno regional están redoblando esfuerzos para reforzar las plantillas de la Policía Local. La alcaldesa de Cartagena ha destacado que los consistorios están realizando "grandes esfuerzos" para aumentar las plantillas y modernizar las instalaciones, ya que "la seguridad lo es todo para nuestros vecinos".

Como ejemplo, la alcaldesa ha anunciado una nueva convocatoria para 28 cuadros de mando y ha aprobado una partida de 430.000 euros para el nuevo cuartel de La Aljorra. Este se suma a la próxima inauguración del cuartel de Los Dolores y al ya operativo de Cuestablanca.