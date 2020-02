A la venta las entradas de la Gala de la Agrupación Nuestro Padre Jesús Nazareno

La Agrupación de Nuestro Padre Jesús Nazareno organiza una Gala con el motivo del 75 Aniversario de la llegada de la imagen a Cartagena y a beneficio de la Fundación Marraja. Las manos del hombre no son capaces de crear una imagen que en su veneración agite la Fe de una ciudad de forma tan unánime y contundente. No es casualidad que en 75 años la devoción a Jesús Nazareno no se desvanezca, más bien todo lo contrario, crezca y aumente de generación en generación.

Para la gala se cuenta con el buen hacer de la Joven Orquesta de Jóvenes de Cartagena que interpretará marchas de procesión que históricamente han acompañado al Nazareno, así como, de la maravillosa voz de la artista onubense Ana de Caro que interpretará una saeta y cantará acompañada por la orquesta. Para el comienzo de la gala se cuenta con el Coro de Cámara Capilla Marraja. Las entradas ya están a la venta a través de la web y en las propias taquillas del auditorio El Batel. Cuestan 10y 12 euros según la ubicación.

La cita tendrá lugar el próximo 27 de marzo , a partir de las 21:45 horas.

Se trata de un evento especial dentro de los actos del aniversario por lo que la agrupación está llevando a cabo un interesante calendario de actividades en torno a esta especial efemérides.