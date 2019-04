Rocío “La Serrano” gana el VI Concurso Nacional de Saetas de Cartagena

La sexta edición del Concurso Nacional de Saetas de Cartagena ya tiene ganadora. La cantaora Rocío “La Serrano” conseguía la primera posición de este certamen organizado por la Agrupación de Portapasos de la Virgen de la Piedad y la Cofradía NP Jesús Nazareno (Marrajos). La Iglesia de Santa María de Gracia volvió este sábado, día 30, a llenarse de público para acoger la final ante la imagen de la Virgen de la Piedad en el centro de este emblemático escenario.

“Me siento muy feliz y emocionada porque yo ya me presenté en el año 2016, pero estaba con un problema de voz y ahora lo he superado. Era una asignatura pendiente que tenía con Cartagena y ahora me siento muy recompensada después de todo el trabajo realizado”, explicó la saetera. Nunca, en los tres años que lleva dedicándose a los concursos, había cantado de espaldas al público. Todavía le dura la tremenda emoción.

Los cartageneros podrán de nuevo disfrutar de la voz de la ganadora del certamen durante esta Semana Santa. Además de este privilegio por haber conseguido hacerse con el concurso, la sevillana también ha recibido una dotación económica de 2.000 euros. También como obsequio recibió una escultura original, creada por el escultor cartagenero Fernando Sáenz de Elorrieta.

La cordobesa Pepi Mantas y el jerezano José Antonio Romero Pérez “El perrito” lograban por su parte el segundo y tercer premio, respectivamente, con una dotación de 1.000 y 700 euros. Por su parte, la también cordobesa María Lucía Borreguero Leiva “Lucía Leiva” obtuvo el accésit.

Los cuatro saeteros demostraron su talento y fervor con su actuación ante la escultura de la Virgen de José Capuz tras pasar las semifinales celebradas en la Casa del Folclore de La Palma.

Los finalistas actuaron en dos rondas bajo la atenta mirada del jurado, integrado por diferentes expertos del mundo del flamenco, y presentado por el periodista Juan Pedro Hurtado. La Escuela Coral Sauces también actuó en este escenario a la espera de la decisión del jurado. Más de medio millar de asistentes tampoco se quisieron perder esta noche de saetas, además de numerosos representantes de la Corporación Municipal y diferentes personalidades del mundo de la cultura, política y sociedad de la Región.

El Concurso Nacional de Saetas de Cartagena cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, la Consejería de Cultura de la Región de Murcia, la Universidad Católica de Murcia, el Grupo Folclórico de La Palma, y las Agrupaciones de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de la Virgen de la Piedad, de Portapasos de la Virgen Dolorosa y de la Verónica y Santa Faz.