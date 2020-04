La Casa Real se ha preocupado hoy por los cofrades cartageneros que pasan por un duro momento ante la imposibilidad de realizar las procesiones por culpa del coronavirus. Han sentido así el aliento del Rey Felipe VI que ha charlado durante un cuarto de hora con el presidente de la Junta de cofradías, que explicaba así la llamada. "Esta mañana a las 12.39 y en una conversación que ha durado 14 minutos, he tenido la fortuna de recibir la llamada de su majestad el Rey Felipe VI. El Rey me ha llamado conocedor de que es una Semana Santa Santa internacional y de la repercusión negativa que implica no salir en el 2020. En primer lugar se ha interesado por mi familia y por la gran familia cofrade. Le he agradecido su preocupación por la Semana Santa de Cartagena y ha lamentado el revés turístico que suprimir las procesiones ha supuesto para la ciudad".

Solidaridad con los cofrades

Paco Pagán ha relatado la preocupación de la Casa Real. "Ha mostrado su solidaridad con todos los cofrades y nos ha animado a vivir la Semana Santa en recogimiento y me ha rogado en su nombre que salude afectuosamente a todos los cartageneros, a todos los cofrades, a todos los procesionistas, transmitiéndonos un mensaje de respeto y cariño, compartiendo la tristeza por no salir estos diez días, deseando que este periodo sirva de reflexión y de esperanza en el futuro. Le he comentado que las cofradías seguiremos con nuestro apoyo a los más vulnerables y con un abrazo muy fuerte se ha despedido", ha indicado Pagán.