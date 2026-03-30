El Lunes Santo en Cartagena: La devoción y el fervor acompañan a la Virgen de la Piedad

La Cofradía Marraja de Cartagena celebra este Lunes Santo su primera procesión, la de la Santísima Virgen de la Piedad. Se trata de una de las citas más especiales de la Semana Santa cartagenera, en la que miles de promesas acompañan a la que se conoce como 'la Virgen de todos los cartageneros' en una noche cargada de devoción y sentimiento.

Una noche de fervor y emoción

El Hermano Mayor de la cofradía, Paco Pagán, ha descrito la procesión como "una noche llena de promesas, emoción y sentimientos". Según ha explicado, los motivos de las peticiones son variados, desde situaciones económicas o de enfermedad hasta anhelos personales. "Lo importante es que uno siente que la Virgen, con su manto le abraza, lo acoge, y aquello que le va pedir seguro que se va a cumplir", ha señalado Pagán.

Es una noche donde la Virgen bendice al pueblo de Cartagena" Paco Pagán Hermano Mayor

Cofradía marraja Santo Cáliz

Pagán también ha destacado la creciente incorporación de gente joven a las cofradías, lo que asegura el relevo generacional. "Estoy contentísimo de ver tanta incorporación de jóvenes", ha afirmado, revelando que en los dos últimos meses se han producido unas 100 altas nuevas en la cofradía marraja. "Hay mucha fe, los jóvenes también necesitan sus valores y sus creencias", ha añadido.

El momento más mágico de la procesión

Preguntado por un momento especial, el Hermano Mayor no ha dudado en señalar la salida del templo. "Para mí es el momento más mágico de toda la procesión", ha confesado, refiriéndose a la emoción en los rostros de los fieles al ver salir a la Virgen de la Iglesia de Santa María. Es en ese instante, según Pagán, cuando se hace visible que "es una noche donde la virgen bendice al pueblo de Cartagena".

Horarios e itinerario. La procesión se iniciará a las 21:00 h. desde la Iglesia de Santa María de Gracia. La Virgen de la Piedad efectuará su salida a las 21:50 h. El trono de la Virgen alcanzará la Iglesia de la Caridad sobre las 23:42 h, abandonado la misma sobre las 23:55 h.

La llegada de la Santísima Virgen de la Piedad a la Iglesia de Santa María de Gracia será a la 1 de la madrugada para recibir el canto de la Salve.

Itinerario: Aire, Cañón, Mayor, Puerta de Murcia, Santa Florentina, Parque, Plaza de López Pinto, Serreta, Caridad, Plaza de Risueño, Duque, San Francisco, Campos, San Miguel, Aire.