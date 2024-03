La cofradía del Cristo del Socorro de Cartagena abre los cortejos procesionales en España

La Semana Santa de España se abrirá en la próxima madrugada en Cartagena. Todos los detalles se ultiman ya en la cofradía del Santísimo Cristo del Socorro para que a las 3.30 del Viernes de Dolores, día de la Patrona, los hermanos saquen a las calles de la trimilenaria el Vía Crucis. Un desfile procesional sin igual.

El tambor con sordina y las saetas acompañarán a la Virgen de la Soledad del Consuelo y al titular en las estaciones de penitencia. Sin marchas, ni color. Una procesión con un enorme sentimiento y de gran recogimiento que abrirá los diez días más especiales de la ciudad portuaria.

Primera vez con el nuevo Hermano Mayor

Sin novedad en los tiempos, ni tampoco en el recorrido, la principal novedad es que hay nuevo Hermano Mayor. La ilusión es desbordante en Javier Pavía, que vivirá una Semana Santa muy distinta, como ha explicado en los micrófonos de Cope.

Además, después de muchos días de sufrimiento por los partes meteorológicos, solo el viento hará escena, con lo que no evitará que se arranque con buen pie al paso de los hermanos del Socorro.

Los datos de la procesión

La procesión saldrá a las 3.30 de la madrugada desde las inmediaciones de la Catedral Antigua. El itinerario será: C/ Sepulcro, C/ Concepción, Pl. San Ginés, C/San Francisco, C/ Campos, C/ San Miguel, C/ del Aire

Estación de Penitencia frente a la Iglesia de Santa María, ante la Santísima Virgen del Rosell, canto de la Salve popular y ofrenda de flor, 04:30-04:45 horas.

C/ del Aire, Pl. de San Sebastián, C/ Honda, Pl. de San Francisco, lado norte, C/ Arco de la Caridad, C/ San Vicente, Pl. Del Sevillano, C/ de la Serreta, Pl. Puerta de la Serreta, C/ Caridad.

Estación de Penitencia en la Real Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, con Eucaristía, canto de la Salve popular y ofrenda de Flor, 06:00 horas

C/ Caridad, Pl. de Risueño, C/ del Duque, Pl. de San Ginés, rezo de la última Estación y ritos finales, canto de la Salve popular.

Seguirá por la C/ Concepción, C/ Sepulcro, hasta sitio de salida, horario aproximado 08:00 horas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Primera procesión california

Ya en la noche del Viernes de Dolores tendrá lugar, a las 21:00 horas, la Procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia de la cofradía california.

Itinerario : Aire, Cañón, Mayor, Plaza San Sebastián, Puertas de Murcia, Santa Florentina, Plaza Juan XXIII, Parque, Plaza Puerta de la Serreta, Serreta, Caridad, Plaza de la Inmaculada, Duque, Plaza San Ginés, San Francisco, Campos, Jara, Aire, Iglesia de Santa María de Gracia.

Puedes descargar aquí tu guía Cope para seguir las procesiones.