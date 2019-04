Partidazo del Jimbee que se queda el derbi (8-3)

El deporte no entiende de matemáticas y sí de sensaciones. El fútbol sala es un deporte intenso y si encima es un derbi no hacen falta más alicientes. El jimbee como anfitrión ha recibido a ElPozo. Unos sin objetivos, otros buscando el liderato. Pues en la primera mitad han sido mejores los de casa que de no ser por Fabio se habrían encontrado con bastante más ventaja en el marcador. El ex del equipo cartagenero frenó la intensidad de un Jimbee que tiene mala puntería. Aun así, materializaron el control del partido poniéndose 1-0 con un golazo de Fran Fernández y 2-0 con un tiro de Franklin introducido sin querer por un jugador charcutero y con el rival a punto de ser penalizado por las faltas. Sin embargo, ElPozo es un equipazo y conseguía minimizar los daños antes del descanso con un gran gol de Álex García. Dresler e Ique fueron amonestados en la primera parte, en la que, salvo unos pocos minutos, fue superior el equipo de André Brocanello.

Con la misma tónica arrancó la segunda parte. Un Jimbee muy atento y ofensivo que volvió a probar a Fabio, el mejor de los murcianos en la primera parte. Sin embargo, no se movió el marcador hasta que Xuxa vio casi seguidas dos amarillas y Juanpi aprovechó la superioridad de los suyos para ampliar la renta ante una afición entregada en este domingo de derbis. Quedaría un poco de emoción con el 3-2, obra de Andresito. Raúl también hizo su trabajo mostrando un enorme estado de forma y la duda ruró poco, porque Batería hizo el cuarto. Con ElPozo jugando de cinco fue más sencillo para el equipo de André. Franklin firmó el quinto y Fran Fernández con un golazo el sexto. El ciezano Álex transformó un penalti, pero Fran y Jesús cerraron una goleada histórica en un partido en el que demostraron que han estado mucho mejor ante los grandes. El objetivo se escapó frente a los equipos de abajo.