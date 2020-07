Los pequeños detalles de Balmonte buscan el premio

Su andadura con el Efesé comenzó con otro tipo de 'playoff'. Desde la salvación en Las Palmas, Paco Belmonte ha ido dando pasos para que el FC Cartagena esté preparado en infraestructuras para estar en el fútbol profesional. La suerte ha sido esquiva en los últimos intentos deportivos, pero en esta complicado año del coronavirus tienen otra vez el reto al alcance. Como hace dos temporadas, esta vez le vale con eliminar a un rival y la clave es que solo será un partido en campo neutral.

Balmonte lo ha pasado mal personalmente y está viviendo estos días previos de una forma diferente. Es un periodo mucho más tranquilo que en otras ocasiones. Su mirada al cielo será doble y también quienes le darán fuerza para aguantar lo que esperan sea un único fin de semana de fútbol para rozar el cielo deportivo de la Segunda División.

El presidente del club cartagenerista es muy de cuidar los pequeños detalles. Por eso, a pocos días del partido del año, fue al hospital a ver a un pequeño albinegro. Por ese mismo motivo, ya tiene todo dicho a una plantilla que da muestras de familia en estos días y serán los últimos en llegar a Málaga, lugar desde el que quieren triunfar. No hablan de celebraciones, aunque se celebrará. No nombran la repesca, porque no tienen la intención de hacer uso de ella, pero es una segunda bala por si el primer disparo no es certero. Tiene confianza, ilusión y nervios. Todo está preparado.

Sin embargo, Belmonte ha dado también pasos grandes. La economía saneada, a pesar del año duro y las pérdidas. La afición ya ha respaldado el próximo proyecto sin saber la categoría. Mejoró el césped, las instalaciones. Solo falta un ascenso, que quiere conseguir este mismo domingo ya en la madrugada del lunes 20. Podéis escuchar lo que opina el presidente albinegro a pocas horas del partido más importante del año.