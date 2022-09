El Jimbee arranca la Liga sin Chemi

El Jimbee Cartagena arranca la Liga este próximo viernes y o hace con el problema de las lesiones más presente que nunca. A la de Bebe, que ya va entrenando poco a poco, se le unieron las de Juanpi de larga duración ( cinco meses), Meira para un mes y ahora Chemi, que se lesionó el sábado en el último amistoso de la campaña veraniega, el que el equipo ganó en Alzira.Tras las últimas pruebas realizadas y la valoración del Dr. Pedro Martínez Victorio, se concluye que el jugador sufre una micro rotura en el aductor de su muslo izquierdo. El tiempo estimado para su recuperación es de cuatro semanas. Tampoco estará ante el Betis Mínguez y están pendientes del cordobés Bebe.

Mellado, convocado con la selección española, ha sido hoy el protagonista de la entidad de cara al primer choque liguero que se podrá seguir por la Liga Sport Tv. El de Blanca está muy motivado de cara al estreno. " Estamos muy ilusionados, a pesar de las lesiones. Tenemos ganar de demostrar a la afición que vamos en serio y que queremos ganar todos los partidos que podamos". Sabe que su rival se ha reforzado bien y cree que estarán más arriba en la tabla, sin el sufrimiento que tuvieron hasta el final para salvarse. "No podemos concederles ni un metro, porque esto es Primera División y cualquiera te la lía si no estás al máximo nivel". Valora con un diez la pretemporada, pero no solo por los resultados. Asegura que han cogido bien las ideas del técnico y se han adaptado a las nuevas caras.

En lo personal, feliz con la llamada del seleccionador, quiere que este año la afición vea un mejor Mellado porque reconoce que la pasada campaña no fue la mejor desde su irrupción fugurante en la Liga Nacional de fútbol sala con el equipo cartagenero.