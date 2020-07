Cordero quiere cambiar el final

Miguel Ángel Cordero tendrá el próximo domingo la oportunidad de cambiar el final de la historia. Ya sabía del sufrimiento de la afición albinegra. Le habían hablado de la mala suerte, de los pequeños detalles y del padecimiento de un club que lleva años buscando sonreír en lo deportivo, porque en lo demás ya lo hace. Una cosa es lo que te cuentan y otra diferente las heridas que ha ido acumulando en el club cartagenerista. Solo cicatrizarán el día en que consiga el objetivo que le trajo a Cartagena. Ese día puede ser el domingo. Cordero no contempla un plan b.

En este año tan raro, marcado por el coronavirus, el sevillano sabe que están ante una oportunidad de oro. LLevan meses preparándose lo mejor posible, aunque solo unos pocos amistosos les han hecho volver a competir desde que retomaron el liderato en Córdoba. Ese día, aunque no lo sabían podía marcar la temporada. Están con enormes ganas de jugar el partido que les puede llevar a la gloria y las sensaciones son muy buenas."Tenemos unas ganas tremendas y ya se acerca. Tenemos muchas ganas de conseguir el objetivo. Las sensaciones son muy buenas. Estamos súper convencidos de que hay que ganar y conseguirlo a la primera. La gente está trabajando increíble para poder llevarnos el partido".

Este año el rival es más sorpresa que nunca."Es todo diferente a otros años. Solo tenemos las sensaciones de los partidos amistosos, pero no es lo mismo que competir. Vamos todos en las mismas condiciones y las dinámicas no serán las mismas que antes del confinamiento. La mente tendrá mucho que ver. Hay que estar 100% concentrados y no conceder nada sabiendo que el partido puede ser muy largo. Hay que esperar nuestro momento y hacer lo que sabemos hacer y teniendo la idea clara se puede decantar el resultado para nosotros".

El rival

El espionaje este año es más complicado aunque saben lo que les espera con el Baleares. "Esperamos un rival rocoso que peleará mucho. Lo pondrá muy difícil. En principio esperas que te den el balón y llevar nosotros el peso para aprovechar ellos nuestros errores. Luego todo cambia, pero sabemos que será difícil. Jugar con la afición en casa era positivo, pero les tendremos presentes porque se están volcando con nosotros y este ascenso es de ellos. Lo haremos por ellos, por nosotros y por una ciudad que merece un club en el fútbol profesional y no puede pasar de este año".

Se ve marcando el gol del ascenso, pero le da igual qué compañero lo haga, el caso es que el lunes sean de Segunda. Reconoce que están con chispa y con muchas ganas de jugar. El mister insiste en que deben llevar el peso del partido y hacer lo mismo que han querido hacer durante los partidos en los que Borja Jiménez ha entrenado al equipo.

No hay en su mente la opción de la repesca."No se piensa en eso. Solo en ascencender el domingo" y sí en dar un premio a los más de 6.000 abonados.Saber que tienes tanta gente que va a estar contigo sea donde sea es una pasada. Estoy muy contento y queremos devolverles la ilusión con un ascenso. Saldremos como en la vuelta del Castilla, aunque en aquel entonces ayudó mucho la afición".