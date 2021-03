Vuelan dos puntos del Cartagonova en el añadido y de penalti desde el VAR

El FC Cartagena casi celebraba ya los tres puntos cuando el VAR señaló un penalti riguroso a dos minutos del final. Penalti de los que antes no se pitaban, en todo caso. Un partido de empate a cero que terminó siendo un empate a uno que deja tocado al Cartagena por el momento en el que volvieron a volar los puntos y contra revisión más del VAR que empieza a crear pesadillas albinegras y a cabrear al técnico. Carrión asume que pasaron demasiado tiempo encerrados atrás, pero que ahora "hay que ir como bailarinas por el área o te pitan penalti". A pesar de eso, el técnico dice que el equipo está bien en lo anímico tras el golpe recibido.

El encuentro no había tenido nada, casi por ninguno de los dos. Los porteros no tuvieron que esforzarse demasiado en una tarde tediosa en la que el georgiano Aburjania conseguía adelantar a los albinegros con un verdadero golazo al borde del descanso que despertaba la ilusión de tener un buen fin de semana en el que poder sumar tres puntos para conseguir el objetivo. Un Cartagena con pocas alternativas ofensivas quiso mantener el resultado sin encontrar el camino hacia el 2-0 y la Ponferradina, sin hacer demasiado, los terminó encerrando y provocando la jugada polémica revisada desde el VAR en el minuto 92 de los 94 que debían jugarse y que determinó el penalti que no desaprovechó el veterano Yuri para poner las tablas en el electrónico del Cartagonova y congelar el inicio de la remontada que habría sido al menos dormir fuera de los puestos de descenso para los de Cartagena.

Los albinegros se quedan en la 19ª posición y tendrán que ver los resultados de los rivales para medir los daños del empate.