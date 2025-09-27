Victoria sufrida en el debut liguero del Cebé Cartagena de Félix Alonso

El Cebé Cartagena estrenó la temporada en la Primera FEB con una victoria tan necesaria como sufrida (72-70) ante el Fibwi Palma, en el Palacio de los Deportes. El estreno en casa fue un torbellino de emociones: un tercer cuarto brillante que parecía sentenciar el duelo, una ventaja de +17 que se evaporó y un desenlace agónico que terminó dejando los primeros puntos en el bolsillo albinegro.

Sin embargo, en pleno rodaje, con entrenador nuevo y solo tres jugadores de la pasada campaña, lo importante era ganar y no tanto el cómo. Félix Alonso lo apuntó todo para corregir, pero siempre es más sencillo conjuntar a la plantilla con una victoria en el casillero.

El choque comenzó igualado, aunque fueron los visitantes quienes inauguraron el marcador con canastas de Bombino y Aramburu, este último uno de los más destacados del encuentro. Sumó 12 puntos, como Bracey y 11 de Bombino para los visitantes, mientras que Faverani sumó 12 en un anfitrión en el que todos anotaron. Svejcar hizo 11.

El Cebé reaccionó con dos acciones de Robinson, en un arranque de poco acierto general. Desde ahí, el intercambio de tiros fue constante, sin que ningún equipo lograra irse de más de tres puntos. El primer parcial cayó del lado local (18-16).

un poco más de orden

En el segundo cuarto, la conexión entre Faverani y el capitán Alberto Martín empezó a dar señales de lo que vendría. La respuesta de Palma fue un triple de Bocca, en un tramo algo irregular en juego y acierto. Aun así, los cartageneros lograron marcharse al descanso por delante (34-29) y mostrando a sus aficionados sus nuevos talentos.

El paso por vestuarios sentó mejor al conjunto de Alonso. Garuba abrió la brecha, acompañado por los triples de Svejcar y Faverani, y por el acierto anotador de Alberto Martín, dueño y señor del ritmo. El desacierto exterior de Palma hizo el resto y el marcador señalaba un claro 57-40 al final del tercer cuarto. El partido parecía encarrilado.

Caesa Cartagena Sebastian Thomas

Pero nada estaba decidido. El guion cambió radicalmente en los últimos diez minutos: el acierto exterior que había abandonado al Palma en el tercer cuarto apareció de golpe. Los visitantes recortaron la diferencia hasta situarse a solo dos puntos en el tramo final.

Con un 72-70 a falta de 25 segundos, el Cebé vio peligrar una victoria que tenía en la mano. Palma dispuso de varias opciones para empatar o incluso dar la vuelta al marcador, pero el aro se alió con los de casa. El pitido final desató el alivio en la grada: la primera victoria del curso, sufrida pero vital, se quedaba en Cartagena.

Así, con la alegría del triunfo celebrado con la grada con el saludo vikingo, será más fácil ir corrigiendo errores. La próxima cita será en Palencia el próximo viernes, a las 21 horas, mientras que el siguiente casa será ante el Oviedo.

Los asturianos perdían ante Estudiantes y el Súper Agropal jugará mañana en Mallorca su primer partido ante el Palmer.