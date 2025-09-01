Velocidad made in Riazor: Diego Gómez aterriza en el Cartagena

Últimas horas del mercado de fichajes del fútbol. El tic tac suene en las oficinas de muchos clubes que buscan completar sus plantillas para afrontar con más garantías sus campañas, con la temporada recién inaugurada, aunque eso da para un debate muy largo.

Las instalaciones del Efesé, que debutaba en la Primera RFEF, con un polémico empate en Antequera también está teniendo movimiento y las gestiones ya han dado su primer fruto de la tarde.

El FC Cartagena SAD ha anunciado la incorporación de Diego Gómez Pérez (21 años, Ourense) para la temporada 2025/26. El joven atacante llega en calidad de cedido desde el Deportivo de La Coruña, club con el que mantiene contrato y que milita en LaLiga Hypermotion.

Diego Gómez es un futbolista ofensivo que destaca por su velocidad, desborde y capacidad en el uno contra uno. Su posición natural es la banda derecha, aunque puede desenvolverse en cualquier zona del ataque. Zurdo de nacimiento, aprovecha su facilidad para jugar a pierna cambiada, generando profundidad y desequilibrio en campo rival.

Formado en la cantera del Deportivo de La Coruña, su carrera deportiva ha estado vinculada al conjunto de Riazor. La pasada temporada inició el curso en el Arenteiro (Primera Federación), donde disputó 20 partidos —todos como titular— y anotó dos goles. Su gran rendimiento llevó al Dépor a recuperarlo en el mercado de invierno, participando después en 17 encuentros de LaLiga Hypermotion.

El nuevo jugador albinegro se unirá en los próximos días a la disciplina de Javi Rey, con el objetivo de aportar frescura, verticalidad y competencia en la parcela ofensiva del Efesé. Quién sabe si el joven futbolista, que se reencuentra con Kevin, es clave para que no haya que estar muy pendientes del video arbitraje. Calidad tiene para sumar al proyecto.

De momento, el club no ha anunciado el fin del mercado. La idea es completar cuanto se pueda la plantilla del técnico gallego para poder ser ambiciosos en una temporada que como locales empezarán el viernes ante el filial del Atlético de Madrid.

La entidad también ha emitido hoy un parte médico aclarando la lesión de Fran Vélez y la mejoría de Chuca.

El FC Cartagena SAD informa que "Fran Vélez sufre una lesión muscular en el bíceps femoral, causada durante uno de los entrenamientos del primer equipo. El tiempo de baja del central lo marcará su evolución en la recuperación de la lesión muscular".