Ureña, listo para debutar en el Efesé

19 años y toda la ilusión del mundo, es la presentación de Óscar Ureña como jugador del FC Cartagena. Comenzó la temporada con minutos en el Girona, pero un esguince le privó de la continuidad que buscaba y que ahora busca y quiere encontrar a las órdenes de Luis Carrión. Tiene tantas ganas de jugar, que se muestra listo para debutar este domingo ante el Tenerife si así lo quiere el mister. Reconoce que está al nivel físico para competir y que la adaptación está siendo sencilla gracias también a la acogida de sus compañeros.

Al equipo lo ve bien y mantiene el sueño de que los albinegros entren en 'playoff' y poder optar al ascenso a Primera División el próximo mes de junio. Tiene talento y ganas de sumar en este proyecto que no fue el único que tuvo para escoger. Quiere hacer su juego y mostrar su descaro en el dos contra uno y ocasiones de gol y admite que cree que va a salir bien la experiencia y que va a crecer junto a sus nuevos compañeros. Jairo también ha sido importante en la decisión, al igual que Mikel Rico que terminaron de convencerle.

Tras los fichajes de Miguelón y Ureña, Breis ha valorado el mercado invernal y algunas de las opciones que tienen sobre la mesa. Aunque les encantaría de momento Tomás Pina no es una opción. El próximo en llegar podría ser Darío Poveda. El jugador del Getafe está muy cerca, aunque como explicaba el responsable cartagenerista es una operación a cuatro bandas que de momento no está cerrada del todo. Parecido es el tema en el capítulo de salidas con Neskes. Tampoco ha querido asegurar la cifra de futbolistas que terminarán llegando antes del cierre del mercado y ha insistido en que buscan mejorar la plantilla y no fichar por fichar. Ha asegurado que lo fundamental es ganar al Tenerife de Ramis este próximo domingo.