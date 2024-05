El último baile del Efesé: "La decisión de Calero se acerca"

La Liga Hypermotion toca a su fin. Es curioso, porque durante meses se hace eterna. El sufrimiento es cruel para los que anhelan el salto y para los que temen el escalón que van a bajar. Como buen autor del género negro, el guionista ha dejado para la última fecha un ascenso directo, posiciones de 'playoff' por determinar y un descenso de categoría.

Por si podía ser poco emocionante, por arriba hay un duelo destacado entre el Eibar y el Oviedo, aunque la pelota está en el tejado del Leganés de Borja Jiménez. Por abajo, el Mirandés y el Amorebieta se la juegan en un choque de alto voltaje con ventaja para los locales, pero esta Liga no entiende de eso.

Al épico Cartagena de Calero le queda un choque sin nada en juego. Ya han jugado y mucho. Los cartageneristas visitan al Español que jugará playoff, aunque está por determinar la posición y es clave. El Cartagena tiene en juego el orgullo, quitar las sensaciones del último partido en casa y la diferencia de dinero y de gusto de quedar más arriba o más abajo.

No cuenta Calero con el recién operado Verdú, ni con el recién retirado Rico. Los demas, con cambios anunciados por el técnico disputarán el último choque del curso y muchos se despedirán también de la entidad.





El futuro

Con lo que sí contaba el técnico es con la inevitable pregunta sobre su futuro. Él ha insistido una vez más en que la próxima semana, con la competición terminada, anunciará su decisión. Ha elegido no interferir en la Liga y una vez terminada la competición tomará y anunciará su decisión. Asegura que nunca ha hecho, ni va a hacer nada en contra de los intereses del FC Cartagena. Por si a alguien le ha dolido algo pide incluso perdón. Se quiere ir como el señor que ha demostrado ser.

Su agradecimiento es enorme y su mensaje a los aficionados muy claro. "A la afición le tengo que dar las gracias por el día a día. El otro día se me puso un chico a llorar, un matrimonio mayor me paró. Estoy feliz. Les felicito, porque ellos son la fuerza que nos ayudóa a ganar los partidos que teníamos que ganar. Pase lo que pase, la identidad y la fuerza de este club está en ellos. Quiero que sean exigentes y transigentes, porque no es el Real Madrid y cada año hay que cambiar muchos jugadores". Dice que estos meses serán inolvidables.

