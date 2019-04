Tres equipos, tres jornadas y un solo objetivo

Ser campeón era y es el objetivo. El Cartagena no depende de sí mismo, pero eso no hará que no plante batalla para intentar tener doble opción de ascenso en el 'playoff'. Las dos victorias consecutivas y la forma de conseguirlas ha dado una inyección de moral a los aficionados, pero sobre todo al equipo. Sin embargo, no para la cosa. Este fin de semana se tienen que medir a un equipo con una de las mejores rachas de la segunda vuelta. Los de Munúa recibirán,a las 19.00 horas del domingo, al Marbella. El Recre visitará al Sanluqueño, que busca evitar el descenso. El Melilla recibirá al Badajoz que llega en un enorme estado de forma a esta parte final y se ha colado entre los cuatros primeros en detrimento de un UCAM que, tras el cambio de entrenador, recibirá al San Fernando.

El cartagena tiene que ganar y esperar que sus rivales tengan un tropiezo y con esa mentalidad prepararán el encuentro ante el equipo costasoleño que es octavo con 54 puntos, por los 68 que mantienen al Efesé terceros a un punto del líder y del segundo clasificado. El Marbella lleva sin perder desde el 7 de enero frente al Jumilla. Acumula 16 jornadas sin conocer la derrota con solo tres goles encajados. No tiene presión. Para el choque seguirán siendo bajas Luis Mata, Antonio López y Cristo Martín.

En la penúltima jornada el Cartagena irá a Talavera de la Reina. El Melilla visitará Nueva Condomina y los onubenses irán a Granada. En la última jornada, la Balona será el rival de los de Munúa. Los de Salmerón reciben al Villanovense, y el Melilla acaba la Liga frente al Ibiza en casa.