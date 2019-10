La temporada acaba para Markel

El FC Cartagena estrena el liderato del Grupo IV con una muy mala noticia en materia deportiva. El defensa Markel Etxeberria sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, producida en la sesión de entrenamiento realizada ayer en el Estadio Cartagonova y se pierde lo que resta de temporada. El lateral vasco, ex del Numancia entre otros, tendrá que ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días y el tiempo estimado de recuperación irá entre los 7 y los 8 meses por lo que no volverá a jugar esta temporada con los albinegros. Al ser una lesión de larga duración, el club podría fichar ya, aunque tendría que ser un jugador en paro. Para el partido de Huelva del próximo domingo, no tendrá Munúa un lateral diestro natural aunque tiene varias opciones para cubrir las bajas del lesionado y del sancionado Fucile que fue expulsado ante el Córdoba. Tampoco se medirá a sus excompañeros y a Monteagudo, Cordero. El centrocampista veía la quinta cartulina amarilla en la última cita deportiva.

En otro orden de asuntos, el club que dará hoy detalles de la recaudación del encuentro contra el Barcelona para los afectados por la DANA, sigue vendiendo las entradas para el amistoso solidario del día 13 de noviembre. Las oficinas abren mañana y tarde y allí pueden retirarse las localidades que quedan. Sigue activa también la fila cero para quienes no puedan acudir a la cita. Hoy también presentarán más empresas que se unen al proyecto del FCC Bussines, que está superando en pocas semanas las expectativas creadas y está sumando muchos apoyos por parte del tejido empresarial de la ciudad y la comarca.