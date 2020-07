Tan bonito y tan cruel

La gran cita. La final. El momento estelar. Se puede llamar como uno quiera, pero el día ha llegado para el FC Cartagena y para unos seguidores que hoy lucirán ojeras del desvelo de los últimos días, semanas o meses. A los periodistas nos gusta mucho hablar de finales y seguramente la de hoy lo es mucho más que en otras ocasiones. Hay colchón, pero a nadie le apetece alargar más este año en el que el coronavirus ha quitado demasiadas vidas, destrozado negocios y economías familiares y ha dañado y transformado el fútbol tal y como lo conocemos. Nada es igual que hace unos meses y realmente, aunque la situación se supere no será lo mismo nunca. Hay gente que se perdió anoche el ascenso del Logroñés y que en unas horas se perderá el ascenso del Cartagena o del Baleares. Eso ya no lo devuelve nadie.

Los que quedan celebrarán con mascarilla y con la máxima distancia posible. No habrá ni los besos ni los abrazos que llenaron de emoción el Collao tras el gol de Juan Pablo. La victoria o la derrota serán más intensas, porque sl sufrimiento acumulado se ha traslado a unas semanas futbolísticas, que sin tener el glamour de la Primera, están teniendo el foco de quienes echan de menos el camino al estadio, las previas, las celebraciones y hasta algún que otro cabreo. La famosa normalidad que no supimos apreciar se echa de menos.

Lo llamamos fiesta el fútbol modesto, porque queda mejor que sálvese quién pueda o por no robar a Almodovar aquello de aficionados al borde de un ataque de nervios. Muchos se quedaron ayer en un Si lo sé no vengo, porque han sido meses de entrenamientos sin partido, de test y ansiedad que acabaron a la primera oportunidad.

Un partido de fútbol rara vez se suele ver sin un favorito. Se elige al del jugador o entrenador que conoces, al equipo de tu amigo de la infancia, o se escogen los colores que más te gustan. Uno se sienta delante de la tele, ordenador o móvil y sufre, se cabrea, se pone más nervioso... El fútbol tiene algo que lo hace grande y cruel. Ayer el Logroñés celebró tras un partido, prórroga y penaltis. El camino que esta noche quiere recorrer el Cartagena puede ser largo también o más largo, como será el del Castellón en su nuevo intento. Quedar primeros, a pesar de las críticas, les da una nueva oportunidad. El Marbella o el Ibiza se quedan en el camino y en Tercera, si no hay repesca, un Linares inconmensurable en Liga, que eligió una mala tarde para fallar. El cielo está cerca, pero e infierno también. Hoy otros tantos equipos se reparten la gloria y el dolor y más que nunca hace falta suerte; buscarla y encontrarla.

En esta cita no hay empate. Se puede ganar o perder y obviamente los dos quieren ganar y solo uno lo hará por la vía 'rápida'y es que este año de rápido está teniendo poco. Ganar es mucho más que ganar y mucho más que subir. La alegría hace falta en todos los rincones y Cartagena tiene su corazón futbolístico remendando de heridas que han ido remendando Paco Belmonte y los suyos.Subir será, cuando la pandemia remita, visitas a bares, comercios y hoteles, será promoción turística y será un "por fin nos cambia la suerte tantas esquiva". Subir por el camino lento es poner a prueba los corazones de los que lo viven. No subir solo restaría al ya deteriorado ánimo.

Puede sonar supérfluo cuando se habla de rebrotes, de personas que sufren de verdad, pero el fútbol es el resquicio de paz, el ratito del domingo, el ver el partido con tu padre o con tus amigos, el lugar de charla y a veces de disputa de las que se solucionan con cañas y unas marineras. Hay gente que no lo entiende, pero para muchos el fútbol es más que fútbol. A veces no es fácil explicarlo. Los de Borja Jiménez ( ya querría su carácter ante mis grandes citas) están cerca de lograrlo, pero es fútbol y todo puede pasar. De no ser esta noche no todo estará perdido y de no conseguirlo en una segunda oportunidad tampoco está todo perdido, porque este deporte suele dar más oportunidades a los que hacen bien las cosas. Más de 8.000 abonados han decidido que seguirán pase lo que pase y eso no es poca cosa. La directiva, pese a las pérdidas que supondría seguirían inviertiendo en caso de que el plan no salga. Hay una carta, un comodín y un futuro. No todos pueden decirlo. Salir del pozo de la Segunda B no es sencillo y el Cartagena ha sufrido de todas las maneras, quizás los 'lejanos' vientos de Málaga completen una receta que lleva años estando casi casi perfecta y la guinda se ponga en un pastel que no se podrá compartir de la misma manera que siempre, pero que será lo mejor de un año duro. Fácil no será, pero está al alcance de los albinegros.