El Jimbee Cartagena ha festejado por todo lo alto el trofeo de campeón de la Supercopa, pero ahora le toca cambiar el chip de nuevo y pensar en el Alzira y en la Liga. Los valencianos visitan mañana el Palacio de deportes, a las 13.00 horas. Duda ya empezó a pensar en esa cita al ver el estado de la enfermería por el esfuerzo cosechado en tierras de Jaén. Sabe que además, el ambiente festivo puede hacer que llegue algo de confianza en sus hombres, porque son humanos y la gesta cosechada es muy bonita. Eso sí, recuerda lo ajustado de la tabla clasificatoría y lo importante de los tres puntos.

Tienen que dar el máximo en la Liga, aunque el martes llega la Copa del Rey y es que el calendario es una verdadera locura. Sin distracciones, Duda considera que el juego del Alzira es muhco mejor de lo que refleja la tabla clasificatoria. No se fía del recién ascendido. "Han pagado la novatada y seguramente sea la segunda vuelta mejor, pero no queremos contribuir a esa mejoría". Sabe que los suyos no irán relajados, pero que el halago debilita y han recibido muchas loas desde el pasado domingo. Han trabajado en eso esta semana. Espera que la afición responda a pesar del horario y que no se reserven para el choque ante ElPozo de la Copa del Rey. Asegura que pueden ser determinantes ante las numerosas bajas. Les dará energías cuando el cuerpo falle después de una semana tremedamente intensa.

No van a poder jugar seguro Waltinho y Javi Mínguez. Lucao o Pablo Ramírez no están descartados, pero no se arriesgará con ellos y es complicado que puedan ayudar al equipo mañana. De no estar para jugar se les reservará por si el martes pueden colaborar en el siguiente paso del torneo del KO.