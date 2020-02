Sorribes abrirá frente a Osaka y Suárez jugará con Doi en la primera jornada de la Fed Cup en La Manga Club

Todo listo en La Manga Club para albergar la eliminatoria de la FED CUP entre España y Japón. Se ha cuidado todo para que sea perfecto y ambas selecciones se sienten como en casa, aunque las que tendrán a la grada de su parte serán las chicas de Anabel Medina. Sara Sorribes (Nº 78) y Naomi Osaka (Nº 10) abrirán la eliminatoria Qualifiers a partir de las 12 horas. Carla Suárez (Nº 55) y Misaki Doi (Nº 86) jugarán el segundo punto individual.

Sorribes ha perdido las dos veces que ha jugado con la ex número uno mundial Naomi Osaka, la última el pasado año en Madrid en el único enfrentamiento en tierra. Por su parte, Suárez y Doi están igualadas a una victoria, aunque la canaria se llevó el único duelo en tierra en la Fed Cup jugada en 2013 en Barcelona.

La jornada del sábado empezará a las 11 horas con el partido entre las número uno de cada equipo entre Carla Suárez y Naomi Osaka, seguido del encuentro entre las números dos: Sara Sorribes y Misaki Doi. No quedan entradas para la importante cita.

Para el partido de dobles han sido nominadas Aliona Bolsova y Georgina García Pérez por España y Shuko Aoyama y Ena Shibhara por Japón, aunque los capitanes tienen la posibilidad de realizar cambios en el programa de mañana.

Horarios y emparejamientos

Viernes, 7 de febrero de 2020

12:00 horas Sara Sorribes (ESP) vs Naomi Osaka (JAP)

seguido de Carla Suárez (ESP) vs Misaki Doi (JAP)

Sábado, 8 de febrero de 2020

11:00 horas Carla Suárez (ESP) vs Naomi Osaka (JAP)

seguido de Sara Sorribes (ESP) vs Misaki Doi (JAP)

seguido de Aliona Bolsova (ESP) / Georgina García Pérez (ESP) vs

Shuko Aoyama (JAP) / Ena Shibhara (JAP