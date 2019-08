Sívori, el regreso de un símbolo al Efesé

El vitoriano Arturo igoroin Sanjurjo, más conocido como Sívori, regresa al FC Cartagena tras años de ausencia. El exdelantero ha seguido trabajando en el fútbol y acudía a ver los partidos de su Cartagena. Vino y nunca se volvió a marchar. Algo le unía de una forma especial a ese equipo del que fue símbolo y capitán. Fue uno de los emblemas que Paco Gómez trajo en su empeño de ascender de categoría. A punto estuvo de lograrlo ante el Vecindario. A aquella generación de futbolistas les faltó algo de suerte. Cinco temporadas marcando goles y sobre todo ganándose el respeto de los diferentes compañeros que tuvo en la aventura, no solo por su pasado en Primera sino por su seriedad dentro y fuera del terreno de juego. Siempre humilde y bien representante de sus compañeros.Como todo en aquellos años, no acabó como debía. Nunca es tarde para un merecido regreso. Esta vez de la mano de Paco Belmonte entra a formar parte de la comisión deportiva de la entidad.

Su desempeño será trabajar junto a los responsables deportivos de la entidad en hacer un mejor Efesé. El presidente del club que su perfil es idóneo para tener otro punto de vista más. La entidad quiere seguir creciendo y puede ser una pieza importante para conseguir un valor añadido. El ex de la Unión reconoce, agradecido, que no podía decir que no a la llamada del FC Cartagena. "Estoy muy agradecido a Belmonte y Breis la confianza que depositan en mí para estar aquí. Es de agradecer que se acuerden de uno. Tengo mucha ilusión, porque estuve cinco años en esta que es mi casa. Siento el cariño de la gente y me siento un cartagenerista más. Intentaré aprotar mucho trabajo y humildad para aportar mi granito de arena para que se cunplen los objetivos. En La Unión colgué las botas y allí estuve de segundo, de director deportivo, entrenador...un aprendizaje grande y muy contento de la experiencia del fútbol modesto. No podia decir que no al Cartagena. Llevo 16 años viviendo en esta tierra. tengo un hijo cartagenero. Lo considero mi casa y pelearé por este escudo para conseguir los objetivos".

Será un hombre de club y ayudará en las diferentes parcelas. Opinará como exjugador albinegro, como aficionado, como técnico. "Se están haciendo bien las cosas y espero que se consigan los objetivos pronto. Es pronto todavía para opinar de todo ya, porque llevo poco tiempo pero siempre se puede mejorar. Me traen para dar mi punto de vista y sumar. Desde que yo estuve no hay color. Antes en las presentaciones no había esta expectación. Están haciendo bien las cosas y ese es el camino. Depende de que el balón entre, pero trabajando todos en la misma dirección se conseguirá".

Entre los objetivos de la entidad está el tener más jugadores de la tierra en el primer equipo y Sívori sabe que es complicado. "Todo el mundo quiere ascender y para eso el jugador del filial que suba tiene que ser nivel top y ser titular en el primer equipo. Me encantaría que haya más gente. Con el trabajo de Javi Madrid se conseguirá en un periodo corto". Arranca una etapa nueva y lo hace con la ilusión por bandera.