Un serio Odilo Cartagena sigue creciendo ante su gente y gana al Hestia Menorca

El Odilo Cartagena sigue con su línea triunfal en casa ante su público y ha dado pocas opciones al Hestia Menorca, que a pesar de tener a los tres máximos anotadores del encuentro con Arteaga, Figueras y Lukovic no ha podido frenar a los de Jordi Juste en una gran versión.

En el deporte hay muchas claves, pero pesan y mucho la regularidad y la concentración, así como la capacidad de adaptación. Los cartageneros consiguieron las tres para terminar imponiéndose por 78-70 en un choque que en su primer tramo primó el talento defensivo.

El primer parcial terminaba con un 21-15 favorable a los de Jordi Juste que también supo encontrar en el tiro exterior un aliado cuando las cosas estaban más igualadas y marcar territorio. Se trata de una nueva actuación en la que el grupo o la familia destaca por encima de individualidades.

ampliando distancias

Al descanso se marcharon de 11 con uno parcial de 39-28 que inició de tres Alberto Cabrera. Los de Juste se han sentido cómodos sobre la pista y han encontrado también el calor de sus aficionados que están disfrutando de lo lindo y pasaron del clásico del fútbol. La cosa lo merece.

Mantenerse firmes en la idea provoca la incertidumbre de un rival, que a pesar de luchar no podía reducir en exceso la diferencia creada. Dos puntos consiguió recortar Menorca en el tercer cuarto, que acababa con un 58-49.

20 puntos sumaron los locales en el último parcial, por 21 de los visitantes que supieron encontrar el camino para sus hombres grandes y terminaron recortando con tres triples, sin opciones reales de inquietar al Odilo.

12 puntos de Asier González, otros 12 de Garuba, o los 10 de Van Eyck y Jordá o los 9 de Hermanson destacaron en una tarde en la que todo salió bien en cada momento justo del encuentro. El calendario aprieta.

calendario complejo y un reto

Jordi Juste está satisfecho del trabajo de los suyos, pero quiere más. Ahora que además el calendario se eleva en dificultad, si eso es posible quiere competir fuerte lejos del Palacio para hacer al equipo todavía más fuerte en el año de su debut en la categoría.

"Creo que hemos conseguido un ritmo bastante alto comparado con las últimas semanas, que no estábamos muy conformes con nuestro ritmo de ataque. El ritmo me ha gustado mucho y creo que ha sido la tónica de cada cuarto. Creo que con la presión que hemos mantenido durante todo el encuentro hemos conseguido cambiarle su ritmo de juego. Creo que no se han sentido cómodos en ningún momento del partido".

En casa está contento, pero quiere más y no se trata solo de conseguir victorias. "Hay que ser fuertes fuera, no para ganar los partidos como en casa, pero sí para competir, para entrar bien en los partidos. Tener más margen de, bueno, no sé si de poder ganar o no, pero sí de estar en partido, de tener la sensación de que haces las cosas bien. A mí me gustaría ser fuerte fuera de casa. En casa, bueno, si hay un momento de debilidad la afición nos ayudará, que está inconmensurable, está increíble este año. Fuera sí que hay que estar mentalmente fuerte, hay que ser más fuertes y tener ese carácter para, ya digo, no conseguir solo victorias, sino competir, competir bien".