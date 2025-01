Sánchez Breis analiza el mercado y la actualidad del Efesé: "Me da pena"

Están fichando jugadores para la segunda vuelta. Han incrementado el limite salarial para hacerlo y sin embargo los recién llegados, a pesar de manifestar ilusión por el proyecto, quedan en un segundo plano.

Hoy en la presentación de Álex Millán, Salim El Jabari y Pepín Machín, la mirada recaía en Manolo Sánchez Breis. Los tres jugadores, que vienen con la mente limpia, han mostrado su ilusión por recalar en el Efesé. La situación convulsa les deja en segundo plano.

El último clasificado de la Hypermotion tiene muchos deberes en lo institucional y en lo deportivo, donde Breis ha confirmado que se producirán más llegadas y que se ha abierto la puerta de salida para Hugo González, Ríos Reina y Pocho Román.

salvo claúsula

De los dos nombres que se habla en estas últimas semanas es de Jairo y Luis Muñoz. Ahí, se remite a la cláusula. "Bueno, aquí la opinión es muy clara, son jugadores con los que contamos no cien por cien, sino mil por mil. Son jugadores muy importantes para nosotros y son jugadores con los que contamos, es decir, si algún club quiere contar con ellos, nosotros no negociamos."

E insistía. "No negociamos, porque estamos hablando de que nos queremos salvar, ya estamos hablando de que estamos haciendo un esfuerzo en este mercado de invierno por intentar potenciar y mejorar el equipo y no tendría mucho sentido que nosotros nos pusiéramos ahora mismo a negociar con nadie por la salida de dos de los jugadores que consideramos más importantes. Lo que pasa es que son futbolistas que tienen una cláusula de rescisión, que si vienen clubes y los pagan y los jugadores se quieren ir, no podremos hacer nada. Pero si depende del Cartagena, los dos jugadores seguirán con nosotros y tienen que ayudarnos a salvar la categoría".

Repite ese mensaje de permanencia, a pesar de los doce puntos que les separan ahora mismo de la salvación. El responsable albinegro también ha hablado de las protestas organizadas para el domingo por parte de la Federación de peñas. "Pues bueno, que me da mucha pena. Me da mucha pena porque bueno, llevamos 10 años aquí, ya lo dije la semana pasada, y hemos pasado momentos muy buenos y ahora nos toca pasar por este malo. Quiero verlo como que es una situación que se produce normalmente en los equipos que están últimos en la clasificación. Entonces, cuando se está último, pues es normal que la afición esté cabreada, que la afición no esté contenta y que haga este tipo de manifestaciones".

Cree que esa protesta no será el ambiente ideal para intentar ganar al Córdoba y vuelve a insistir en que están dolidos. Asumen errores, pero también considera que en este momento todo lo que digan se vuelve en contra y volvía a reiterar que perjudicados por el descenso habría mucha gente, pero ellos los primeros.