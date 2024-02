¿Sabes el resultado que firma Calero para el Efesé en Burgos?

Si hay que firmar por delante, el técnico del FC Cartagena solo firmaría una victoria. Lo demás no lo contempla. Julián Calero advertía hoy lo negativo que sería enganchar ahora dos derrotas consecutivas. No quiere desánimo fuera, pero menos en sus soldados que deben afrontar las 14 batallas como independientes pase lo que pase. Con esas circunstancias, le han preguntado si firma el empate.

"No, no, no. Aquí no se firma un empate en la vida. Luego, dadas las circunstancias, puede ser bueno o no. Un empate se analiza después, pero no se firma. Los que competimos vamos a intentar ganar sea dónde sea y ante quien sea. Si me dices que vamos al Bernabéu te digo que vamos a ganar, vamos a intentar ganar con nuestras armas. ¿Difícil? Sí, pero vamos a intentarlo".

Si ganan serían el primer equipo en hacerlo en Burgos esta temporada, aunque a los de Cartagena les van los retos. El técnico explica que es posible, a pesar de la dificultad, porque no hay rival invencible y es lo bonito de la competición.

Halagos para un rival conocido

Calero no se podrá sentar en un banquillo que para él es algo más que parte de su curriculum. Allí pasó momentos fantásticos y es el cariño, es mutuo. Si en Cartagena parece una estrella de rock, allí seguro que tendrá una calurosa bienvenida en un día gélido en la temperatura.



El entrenador del FC Cartagena no ha escatimado en elogios para un Burgos al que considera claro candidato al 'playoff' y que en su feudo está siendo un enemigo intratable. Les desea lo mejor, pero este sábado quiere salir triunfal de ese estadio.

Hasta que se conozca la lista de convocados hay muchas dudas. Se caen por lesión Ayllon, Cellou y es difícil que se recupere Narváez. Alarcón fuerza para estar en el centro del campo en el que vuelven Damián Musto y Jairo. No estará por sanción Verdú. Están con problemas Lizoain y el lateral Iván Calero.