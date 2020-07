La XI Ruta de las Fortalezas se pospone al año 2021. Así lo han decidido el Ayuntamiento de Cartagena y la Armada, tras la reunión mantenida esta mañana con el objetivo de garantizar la salud y seguridad de los asistentes. Al encuentro de esta mañana han asistido la alcaldesa Ana Belén Castejón, el Comandante Director de la Escuela de Infantería de Marina, Fernando Díaz García, la vicealcaldesa Noelia Arroyo, y el concejal de Deportes, Diego Ortega.

Las medidas que se recogen en la resolución del Consejo de Gobierno, publicada el 19 de junio, incluyen la limitación de aforo a un máximo de 500 participantes por evento deportivo, la imposición de distanciamiento y la toma de medidas preventivas específicas para la celebración de estos eventos.

Estas medidas influyen de forma directa en la celebración de la Ruta de las Fortalezas, principalmente en la limitación del número de participantes. El número de corredores en este popular evento suele ser muy elevado y debido a las restricciones de aforo (500 participantes), muchas personas que ya habían obtenido plaza en esta edición no podrían participar finalmente.

Además, debido a las medidas sanitarias preventivas, no sería posible realizar la entrega de dorsales en el Puerto, tal y como viene siendo tradicional; las puertas de la Escuela de Infantería de Marina no se podrían abrir a los visitantes; o no sería recomendable realizar la prueba promocional y la infantil.

Con el objetivo de perjudicar lo menos posible a los participantes, la Escuela ha decidido conservar el dorsal asignado en el 2020 hasta la edición del año 2021 para todo aquel que lo desee. Igualmente, se abrirá un nuevo plazo de devolución, similar al que ya se realizó en junio, para devolver aquellos dorsales que los participantes quieran recuperar. Los dorsales liberados se volverán a ofertar en el año 2021 del modo habitual.