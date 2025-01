La referencia clave de Jordi Juste para la segunda vuelta del Odilo Cartagena: "Las matemáticas"

La Copa de España fue un bonito paréntesis para el Odilo de Jordi Juste que después de una notable primera vuelta de competición piensa ya en el tramo definitivo de su primera campaña en la 1ª FEB.

El objetivo de los debutantes es conseguir elevar el nivel como se incrementará también la igualdad para ganar los puntos en este segundo tramo y es que los de arriba pelearán con uña y dientes por ganar ventaja y los de abajo por evitar la quema.

Con 8 victorias ya conseguidas, el primer reto es Zamora que tiene 7. El cálculo es que los equipos necesitarán unas doce victorias para certificar la permanencia, aunque este dato puede ser mayor o menor dependiendo de la evolución y el comportamientos de los equipos en competición.

EL EJEMPLO A EVITAR

Cuando las cosas marchan bien en el primer tramo se suele dar casi por hecho un objetivo mucho antes de conseguirlo, algo que afortunadamente no hacen los profesionales y en eso Jordi Juste da ejemplo. Ex exigente con el equipo y se aplica la autoexigencia.

El técnico catalán recuerda un equipo que toman de referencia para evitar repetir su historia. "Yo no conozco esta primera FEB. Es mi primer año, pero sí he estudiado temporadas anteriores y un poco las matemáticas y números y trayectorias de equipos. El año pasado hay una que tenemos que coger de referencia para no relajarnos y es que Melilla estaba con 7 victorias, (7-9), y estaba ocupando la décima posición y acabó bajando. Lo estaba viendo el otro día, y es una competición muy dura".

Sin duda, es una seria advertencia ante una parte de la temporada que será tan emocionante como complicada. "Esta segunda vuelta no tiene nada que ver con la primera, a nivel de equipos. No encontraremos cuatro transatlánticos seguidos, como fue en la primera vuelta, pero encontramos rivales de nuestra liga fuera, rivales fuertes en casa, y esto va a ser difícil, porque fuera siempre cuesta ganar y porque en casa va a costar muchísimo ganar este tipo de rivales."

Necesitarán el apoyo de una afición que está volcada y que este sábado, a las 20 horas, tendrá la ocasión de reeditar el emparejamiento por el ascenso del pasado curso. "Lo estamos notando en cada partido".

cero dudas sobre la afición

Juste sabe que cuentan con sus fieles. "Ya no pensamos en si nos enfrentamos a un rival menor, o si es entre semana o el cuidado que es domingo por la tarde. Ya no tenemos esos pensamientos, y esto a veces lo hablamos. Ya damos por hecho que la gente vendrá y que nos apoyarán, y realmente se nota, se nota su apoyo. Cuando las cosas se ponen feas, hay parciales difíciles, o hay decisiones arbitrales que pueden ser un poco, no sé, dudosas, la gente se vuelca muchísimo. Nos han impulsado en muchos de estos partidos que hemos ganado".

Le preguntamos para terminar si se puede pedir algo más que la permanencia. "No, no, permanencia cuanto antes mejor, si son 12-12, si son 13-13, y si llega antes y podemos ir sumando victorias y eso nos llevase a otra cosa... pero va a ser difícil sumar en segunda vuelta. No digo que no vayamos a hacerlo, pero los partidos van a costar. Tenemos que refrendar ese paso que hemos dado de competir fuera, porque hay que exigirse ganar una serie de partidos fuera para asegurar esta permanencia".

Admite que hay mucho trabajo por hacer. "Mental, físico, que las lesiones nos respeten. A pesar de que hemos sabido jugar con ellas, pero habrán avanzado las semanas. La temporada se hace dura, las piernas pesan, el coco ya no va como tendría que ir y esas dificultades en primera vuelta se llevan de una manera que en segunda vuelta la cosa costaría más, o sea que mucha prudencia. Con Zamora se pone el contador a cero, y empezar de nuevo y a hacer todo lo que hemos hecho un poquito mejor, un poquito más constantes, más sólidos, y ser más competitivos en los máximos partidos posibles", finaliza el técnico del Odilo Cartagena.

Probablemente el sustituto de Smalwood llegue antes del choque para iniciar cuanto antes el trabajo con el equipo.