Hace un 'récord' de velocidad con muletas y ahora sueña con jugar contra el Real Madrid

Nada más terminar el partido entre el CD MInera y el Alavés el Cartagonova ardió, casi como si lo cantara Arde Bogotá, con la celebración del equipo humilde que se metía en Dieciseisavos de la Copa del Rey eliminando a un equipo de Primera División.

En medio de ese festejo llamó mucho la atención un jugador del club del Llano que no pudo jugar. Su aparición en el césped captó la atención del comunicador de COPE y responsable del Partidazo. "Nunca había visto a nadie correr tanto con muletas".

Era Arturo. Se había lesionado el fin de semana en el partido ante el Xerez y tuvo que sufrir desde fuera un partido que tuvo hasta tanda de penaltis. Eso sí, a su ritmo, no sabemos si es récord oficial, llegó enseguida a los festejos. Faltaría más. Es otro de esos hombres importantes que se han convertido en héroes de esta pequeña población cartagenera.

El delantero cartagenero atesora ya mucha experiencia, pero como a todos le ha cambiado la existencia este choque tan especial que jugarán ante el Real Madrid el próximo 6 de enero. Una cita que ha vuelto completamente loco al pueblo.

Le mejor noticia es que no está totalmente descartada su participación en una jornada de Reyes Magos tan especial. "Sí hombre, es una rabia. Es verdad que hace poco fui al médico y me dijo que no es tan grave como parecía y que podría ser que estuviera. Pero estaría muy al límite. Lo normal es no estar".

Arturo no conoce la palabra rendirse, así que quien sabe si habrá milagro navideño. Si no le queda una buenísima temporada por delante. "Al final es verdad que está siendo una temporada muy buena y es verdad que por jugar un partido perderte el resto de temporada, que creo que puede ser muy bonita, sería un error".

la suerte cambió en navarra

El equipo ascendió a la Segunda RFEF y eso le dio el premio de jugar la Copa del Rey y les toca un equipo de su categoría, fuera y lejos. Nada menos que en Pamplona. Golearon y les tocaba un Primera. Les tocó el Alavés, que tampoco era el más propicio para hacer taquilla, pero ahí dieron la sorpresa y se colaron en el siguiente sorteo. Ahí cambió la suerte.

La Diosa Fortuna quería algo más grande para ellos. "Sí, sobre todo por el sorteo de Tudela porque la posibilidad de que jugáramos contra un equipo de nuestra misma categoría (14:22) fuera de casa, no sé si era un 5% y nos tocó. Para el club que era una ilusión una primera ronda aquí en casa, poder disfrutarla y fue un fastidio. (14:34) Pero luego es verdad que nos tocó el Alavés que no deja de ser un equipo de Primera División, que al final a todos nos apetecía jugar".

Ese choque puso a La Minera y al Llano en el mapa." Al final hay que darle mucho valor a los jugadores que han puesto al club en posición que hace dos años creo que era impensable. Pero al final el Presi ha estado ahí y ha aportado todo lo que ha podido y los jugadores le hemos respondido también en el campo. Ahora estamos en boca de todos".

Arturo atiende a Cope tras el sorteo

Él era de los que quería al club blanco como rival. "Sí, hombre, yo la verdad es que prefería el Madrid que cualquier otro. Cualquiera de los dos nos valía, pero yo siempre tiraba más por el Madrid que por el Barça".

La locura llegó con la petición de entradas. "Muchas, muchas. El teléfono ha echado fuego sobre todo estas dos semanas y es normal. Al final todo el mundo quiere ir a ver al Madrid y hemos hecho lo que hemos podido".

Cuesta, pero deben centrarse en la Liga antes de recibir su regalo navideño. "Sí, nosotros es verdad que hemos influido mucho. sobre todo los que somos más veteranos que al final el Madrid es muy bonito, pero todavía quedan tres semanas y teníamos que seguir con nuestra dinámica para luego recibir el premio del Madrid. Es importante poder seguir en una buena posición y acabar un año, que esperemos que sea muy bonito, en esas posiciones de arriba".

Está feliz, porque el presidente vaya a recuperar su inversión y el club tenga tranquilidad económica para varias temporadas. En lo deportivo, sueñan con quién vendrá o de quién podrán tener la camiseta. "Bueno, sí se habla un poco todo, de quien nos hace ilusión que venga y demás".

La misión de arturo

Su sobrino que juega de portero le ha puesto una misión compleja. "Mi sobrino me ha dicho que quiere la de Courtois. Al final esperamos que vengan que vengan los mejores, porque para nosotros es muy ilusionante y si no pues nada, los que vengan bienvenidos sean".

Seguirán siendo el equipo valiente que fueron ante el Alavés y motivación no les falta. "Sí, hombre al final ya no hace falta motivación ninguna, solo jugar contra el Real Madrid ya es una motivación extra y hacerlo en el Cartagonova lleno más todavía . Creo que es difícil ya poder motivar más a cualquier jugador al que le guste el fútbol".

Y si hubiera sorpresa..."Bueno, eso son palabras mayores, pero oye nunca se sabe en el fútbol y siempre ha habido sorpresas. Nosotros estamos viviendo un año de muchas sorpresas y nunca hay que cerrar la puerta a nada". Cada vez queda menos para vivir el partidazo del año.