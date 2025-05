Real Betis - Odilo Cartagena: Una cita con la historia en el quinto partido del playoff a ACB

Murcia - Publicado el 29 may 2025, 16:01 - Actualizado 30 may 2025, 08:18

El día del triple de Hermanson ante el Tizona quedará en la memoria del baloncesto cartagenero, porque se consumó el primer 'milagro'. Ese día se aseguraban los chicos del Odilo Cartagena estar en playoff. Posteriormente, el resto de resultados les otorgaba la séptima plaza, justo por debajo de los mejores presupuestos de la Primera FEB.

Un recién ascendido se citaba con la épica y cualquier rival se veía complicado. Cuando se conoció que sería el Real Betis, los de Jordi Juste se prepararon a conciencia para buscar un punto en Sevilla y poder disputar ante su público.

Hicieron un más que meritorio primer partido, que terminó decantándose en la prórroga en favor de los locales, pero en el segundo lograron asestar el primer golpe a un rival que vendría a Cartagena más exigido de lo que imaginaba. Si difícil era ganar uno, más lo era ganar dos seguidos y los de la trimilenaria lo lograron.

El cuarto choque fue para los sevillanos en un constante giro de esta batalla táctica que han planteado los dos entrenadores y sus cuerpos técnicos y que los jugadores están llevando hasta el límite.

Con la duda de Van Eyck, como advirtió Juste, se han marchado a tierras sevillanas para intentar aumentar la leyenda, aunque muy conscientes de la dificultad.

Ayuntamiento de Cartagena La afición se ha enganchado, como se pudo ver el domingo

la batalla final

Lo que este viernes vivirá el Odilo Cartagena (20:30h, Palacio de los Deportes San Pablo) no es un partido más. Es una nueva cita con la historia, una oportunidad única de colarse entre los cuatro equipos que lucharán por el ascenso a la Liga ACB. Y lo hace frente al CB Betis, uno de los grandes favoritos, en el quinto y definitivo partido de una serie apasionante.

El Odilo es un equipo que nunca deja de crecer y de creer y plantearán batalla contra todo y contra todos.

El director deportivo del club, Pepe García, lo tiene claro: “Hemos llegado a un punto que hace unos meses era impensable. Pero aquí estamos, con toda la ilusión del mundo y la ambición de siempre. Vamos a Sevilla para intentar traer esa victoria a Cartagena”.

Para García, el mérito no está solo en los resultados, sino en el camino recorrido: “El equipo ha ido cumpliendo objetivos, ha roto techos una y otra vez. Y ha enganchado a la afición no solo por ganar, sino por la forma de competir. Por ser valientes, por creer siempre.”

Ayuntamiento de Cartagena Alberto Martín, durante el cuarto choque

Más allá del resultado, García valora lo que el club ya ha conseguido: “Lo que más emociona es el respeto que nos hemos ganado. Nos llegan mensajes de clubes, de entrenadores, de jugadores, de medios… No es por quedar bien. Cuando ya son tantos, te das cuenta de que algo importante estamos haciendo.”

El director deportivo señala que en un partido así no basta con talento: “En un quinto partido, el factor mental es determinante. Va a haber momentos malos, seguro. Lo importante es saber gestionarlos, no salirse nunca del partido. Cortar las rachas malas, volver a tu juego, a tu dinámica. Ahí se va a decidir todo.”

También habla del trabajo necesario para poder optar a la victoria: “Hay aspectos básicos que tienes que cumplir: el rebote, la energía defensiva, seguir el plan de partido… Y después está el factor suerte, que no viene solo. La suerte también se trabaja. Hay que provocar que esté de tu lado.”

Tras seis enfrentamientos esta temporada entre Betis y Cartagena, sorprender parece difícil, pero García subraya el papel de los técnicos: “Es una batalla táctica. Cada partido cambia cosas. Lo que te funcionó en uno, el rival lo contrarresta en el siguiente. Ahí está la belleza y la dificultad de una serie larga. Es muy exigente para los entrenadores, pero también apasionante.”

“Este equipo ha llegado hasta aquí por ser más grupo que nunca. No ganamos por una estrella, ganamos porque todos aportan. Y mañana necesitaremos eso de nuevo: ser ese equipo coral, generoso, unido. Ese que nos ha traído hasta aquí.”

Con los pies en el suelo, pero con la cabeza en Madrid

Y aunque la prudencia reina en el discurso, García no esconde la ilusión: "Sí, sí, el espíritu competitivo de cualquier deportista hace que el siguiente reto que se plantea hay que intentar superarlo como sea. Nos marcamos un objetivo, después nos marcamos un reto, pues bueno pues ahora vamos a hacer la machada y vamos a intentar ganar mañana en Sevilla, porque primero que nos hace mucha ilusión el jugar en un quinto partido de un playoff, pero es que todavía nos hace más ilusión que si ganas este partido juegas una final a cuatro para el ascenso a la ACB".

“Vamos a luchar por todos: por nuestras familias, por la afición, por Cartagena. Y por los que nos han acompañado todo el año. Mañana queremos dar la mayor alegría que se pueda dar. Y lo vamos a dejar todo por conseguirlo.”

Ayuntamiento de Cartagena Imagen del cuarto partido

Con el quinto y definitivo partido de la eliminatoria a la vuelta de la esquina, el técnico del Real Betis Baloncesto ha analizado con claridad lo que está en juego y cómo llega su equipo a la cita clave frente a Cartagena. La igualdad entre ambos conjuntos ha sido la nota predominante en la serie, con detalles mínimos decidiendo cada encuentro. "En partidos tan igualados, cuatro o cinco errores pueden marcar la diferencia entre ganar o no", ha recordado el entrenador, subrayando la importancia de minimizar fallos.

Gonzalo García De Vitoria contará con todos sus efectivos, aunque en algunos de ellos la recuperación de sus lesiones no les tiene al 100%.

A nivel táctico, ambos cuerpos técnicos han demostrado capacidad de adaptación. El Betis tuvo que reformular su planteamiento tras el primer partido, y ahora se espera un duelo estratégico. “Los dos equipos hemos leído bien lo que hacía falta en cada momento”, reconoció.

envidia y sorpresa con lo ocurrido en cartagena

Lo importante será lo que los jugadores de ambos equipos sean capaces de hacer sobre la cancha, pero es cierto que el técnico del Real Betis ha hablado de dos aspectos de la parte de la eliminatoria disputada en la ciudad portuaria.

En cuanto al ambiente en San Pablo, el entrenador espera una buena respuesta de la afición después de ver con cierta envidia lo vivido en Cartagena. “Ojalá tengamos una buena entrada. Cartagena ha tenido su pabellón lleno, empujando mucho. Nosotros también lo necesitamos”, ha afirmado, haciendo un llamado indirecto a la afición verdiblanca.

También ha contestado a las quejas del presidente del Odilo sobre el arbitraje. “No me gustaron esas declaraciones. En los cuatro partidos solo nos han pitado cinco faltas más que a ellos, cuando todo el mundo reconoce que juegan con más contacto. Me molestó porque no se da valor a lo que hicimos nosotros. Nosotros no nos hemos quejado en ningún momento del arbitraje”, zanjó.

Tira de estadística, aunque los datos son interpretables y no muestran el acierto o error de los colegiados a los que Juste y los suyos siempre han respetado. La batalla está servida y con o sin prórroga uno de los dos equipos terminará el viernes siendo equipo de Final Four y el otro estará de vacaciones.

El Odilo ya ha superado todas las expectativas, pero soñar es gratis y se lo han trabajado tanto que a estas alturas no van a dejar de luchar.