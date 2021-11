Raúl Jerez, capitán del Jimbee: "Tenemos confianza porque estamos trabajando bien"

El Jimbee Cartagena quiere demostrar ante uno de los grandes de la Liga Nacional que han aprendido de los errores cometidos en los dos últimos partidos que terminaron en remontadas. No tendrán al mejor rival para conseguirlo, pero han trabajado a fondo para conseguirlo. Raúl Jerez, capitán del equipo, reconoce que confían en un grupo que está trabajando bien. "Tenemos confianza porque estamos trabajando bien. Aunque los resultados no nos han acompañado, creo que el juego ha sido bueno. En Valdepeñas tuvimos muchas opciones de habernos puesto con dos goles de ventaja, no lo hicimos y eso hizo que se crecieran en su casa y no supimos reaccionar. Confío porque estamos trabajando bien y porque este equipo tiene mimbres para revertir la situación".

Reconoce que han hablado y trabajado para que no se vuelvan a cometer los mismos errores. "Se han dado las remontadas quedando poco tiempo y es algo que trabajamos, porque no podemos permitirnos que vuelva a pasar y lo hemos hablado y visto vídeos y tenemos que seguir".

Les da igual el rival, necesitan sumar. "Necesitamos puntos. Queremos vernos más arriba. La salida iba a ser difícil fuera donde fuera. Es más importante centrarnos en nosotros y trabajar como sabemos para buscar la victoria". El rival llega tras perder el clásico ante ElPozo, aunque como decía el propio Raúl Jerez cada partido es diferente y ahora es el Jimbee el que juega fuera de casa.

Sobre el Inter Movistar ha explicado que "es un rival muy unido, que juega muy bien de cuatro. Corren mucho y en casa son fuertes. Sabemos que tenemos que ser nosotros mismos y no podemos irnos del partido porque nos ha penalizado mucho".