Puntazo del Jimbee en la cancha del líder

El Jimbee Cartagena viajaba a Madrid con varias bajas importantes, pero se plantó en la cancha del líder sin ningún tipo de complejos y luchando durante cuarenta minutos consiguió sumar un punto que sabe a victoria y que sabe a cambio y futuro. Fue el Inter Movistar el que abrió el marcador por medio de Solano, en un choque que resultó un partidazo y de esas citas que crean afición. El Jimbee es otro y mostró personalidad y una fuerte presión que fue forzando las faltas del líder. Fernández y Franklin le dieron la vuelta al marcador a pocos segundos del final del primer tiempo poniendo a los cartageneros por delante, aunque el Inter consiguió marcar el dos a dos antes de marcharse a los vestuarios.

Curiosamente el marcador no volvería a moverse y no fue porque los dos contendientes no lo intentaran. Ricardinho se encontró con el palo y Raúl fue un muro para el equipo madrileño. También dispusieron de claras ocasiones y de dos palos los de Duda, que ya impone su estilo y su carácter. El punto es justo porque los dos equipos quisieron ganar y ninguno merecía perder el duelo. Ni siquiera el juego de cinco consiguió variar la situación de empate y por tanto de reparto de puntos.

Al Jimbee le sirve para ver más cerca la Copa de España, que antes se veía imposible. Ahora está a tres puntoz de la octava plaza y la semana que viene recibirá en el Palacio de los deportes, el sábado a las cuatro, al Ribera de Navarra que suma un punto menos en la tabla clasificatoria. Al Inter le vale para seguir líder con siete triunfos y un empate.