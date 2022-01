Presentada la XI Ruta de las Fortalezas que se celebrará el próximo 2 de abril

La Ruta de las Fortalezas, convertida en una de las citas más importantes del calendario nacional de ultratrail, volverá a celebrarse el próximo 2 de abril en Cartagena, según ha anunciado la alcaldesa, Noelia Arroyo, acompañada del Almirante de Acción Marítima (Almart), Juan Luis Sobrino, y el Teniente Coronel Miguel Gallardo, Jefe de Estudios de la Escuela de Infantería Albacete y Fuster.



El Ayuntamiento de Cartagena y la Armada ya anunciaron el octubre que se retomaba el proceso para celebrar este año la undécima edición de la Ruta de las Fortalezas, pospuesta desde 2020 a causa de la pandemia del coronavirus. En la rueda de prensa de presentación de este evento deportivo, celebrada en el Palacio Consistorial, se ha fijado la fecha para el 2 de abril, y un día antes, el 1 de abril, para la prueba infantil.



“La noticia hoy es que vuelve la Ruta de las Fortalezas, vuelve la carrera que ha fomentado la afición por el senderismo y nuestro patrimonio defensivo a buena parte de los cartageneros, y vuelve con más seguridad por el Covid, con más plazas en todas las pruebas, con 50 kilómetros de recorrido en la prueba principal y con el lujo de disfrutar de paisajes y recorrer espacios que están cerrados el resto del año”, ha dicho la alcaldesa.



Una prueba que "fortalece los lazos de unión entre Cartagena y las Fuerzas Armadas", ha afirmado el Almart. Además, ha destacado Sobrino, "esta prueba fomenta también el espíritu deportivo en la ciudad, que está muy vivo como hemos podido comprobar durante la carrera de la San Silvestre", ha añadido Sobrino.



"Como saben esta prueba tiene un carácter solidario, por lo que no se devuelve el dinero de los dorsales, ya que va a parar a causas benéficas", ha dicho también el Almart.



Para la edición del 2022 se han ampliado las plazas en las pruebas general, infantil y juvenil. Aún así, el Teniente Coronel ha explicado que "se han guardado los dorsales a aquellos participantes que se inscribieron en la prueba del 2020". Por lo que las 300 plazas que han quedado disponibles tras las cancelaciones, "se asignarán por turno correlativo a partir del 12 de enero de la lista de espera del 2020", ha añadido.



Arroyo ha destacado que la Ruta de las Fortalezas se ha convertido en una seña de identidad de Cartagena y uno de los eventos deportivos de mayor interés. “Es un regalo que la Infantería de Marina hace a Cartagena. Es un regalo que solo la Armada nos podía hacer. Lo es porque nos abren instalaciones que de otra forma no podrían visitarse. Lo es porque nos guían a través de rutas que nos han enseñado a conocer mejor y querer más nuestro puerto. Y solo nuestra Infantería de Marina sabe hacerlo así porque no hay mejores expertos en logística”, ha dicho la alcaldesa, que ha vuelto a agradecer la colaboración que prestó la Armada durante el confinamiento de 2020 en la distribución de alimentos.



La prueba vuelve con un incremento de la seguridad por el Covid, aunque la alcaldesa confía en que para el mes de abril la ola de la pandemia haya disminuido considerablemente. Aun así, se ha diseñado una carrera con mascarillas y sin aglomeraciones en las salidas, con control de accesos y sin las habituales comidas a la llegada. Tampoco podrán entrar familiares de los deportistas a las instalaciones de la Escuela de Infantería.



Además, como novedad, este año no habrá una salida única, sino que los participantes estarán distribuidos en cajones salida. "De esta manera aseguramos que no habrá aglomeraciones y que la salida sea progresiva", ha explicado el Teniente Coronel. En total, habrá ocho cajones con 500 participantes cada uno, que partirán cada cinco minutos desde las 8:05 horas de la mañana hasta las 8:40 horas.



Con la intención de ajustar el recorrido a los 50 kilómetros, este año se ha suprimido la bajada del monte Calvario y la respectiva subida a San Julián. "Se accederá a San Julián desde el Calvario por la cresta que los une, sin bajar hasta la zona de Santa Lucía", ha detallado Gallardo.



El precio de los dorsales para la prueba general es de 35 euros, la prueba juvenil 15 euros y la prueba infantil 10 euros. Los dorsales se entregarán el próximo 1 de abril, un día antes de la carrera.



Esta prueba moviliza en torno al millar de personas en la organización, incluido policía local, bomberos y protección civil por parte del Ayuntamiento de Cartagena.



La alcaldesa ha destacado la importancia de este evento deportivo “que mantiene viva esta nueva tradición cartagenera que une deporte, patrimonio defensivo y une aún más a la Ciudad con la Armada”, precisamente el año en que Cartagena es Ciudad Europea del Deporte.