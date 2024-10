Pólvora mojada en el primer punto del Efesé en casa

Cuesta creer que el marcador del Cartagonova no se haya movido en un partido en el que Cartagena y Elche han buscado la victoria con dos estilos diferentes y se han tenido que conformar con el empate.

Podría haberse dado una igualada con muchos goles o haber ganado cualquiera de los contendientes, pero suman un punto que en el caso del Efesé es el primero logrado ante una afición que acudió en menor número, posiblemente por ser entre semana y terminar tarde.

Además del estreno en casa, supone cortar una racha de tres derrotas consecutivas y defensivamente ha supuesto un esfuerzo tremendo de los de casa ante un rival que domina ampliamente la posesión, pero que ha mostrado fisuras.

El último tiro fue de Agustín Álvarez, pero esta vez no entró como sí lo hizo el día del Racing de Ferrol. Ese día casi no hubo ocasiones y en este Cartagena Elche hubo diez tiros de los de casa. Aprovechando el robo y contra, Luis Muñoz y Gastón Casas no supieron culminar sus numerosas ocasiones.

Lo mismo para Caba, Álvarez, Salvador o Affengruber para el Elche que se topó con el larguero y alguna parada de Campos. La pelotita no quiso entrar.

hACERLO BUENO

El punto se puede ver de muchas formas. En el fútbol como en la vida hay diferentes opiniones en todo, pero si consiguen algo positivo en Miranda será mejor y con el cambio de sistema ofrecerá más confianza a los de Jandro, que se perderá dos partidos.

Protestar el fuera de juego que podría haber acabado en gol del Elche en el añadido llamó la atención del cuarto árbitro que también expulsó al delegado. Hay poca libertad para los entrenador que apenas pueden protestar ni con toda la educación del mundo.

El próximo partido será el sábado ante un Mirandés digno de elogio, luego llegará la Copa y la visita del Depor al estadio, pero como dice el técnico solo existe el partido ante el Mirandés.