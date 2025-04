La pesadilla del primer cuarto lastra al Odilo frente a un potente Real Betis

El Odilo Cartagena ha vuelto a caer en su propia trampa del primer cuarto. Un mal que se está convirtiendo en una pesadilla de la que todavía tienen tiempo para despertar, a cinco jornadas del final.

Si bien es cierto, que oficialmente los deberes están hechos hace semanas, también lo es que el equipo está sufriendo y mucho por sus malos inicios que se vienen repitiendo desde hace semanas.

Las remontadas son espectaculares, pero no siempre se pueden consumar y ante equipos potentes como el Real Betis es darle demasiada ventaja. Los verdiblancos iniciaron el choque con un 0-16 que se ha convertido en una losa para los de casa.

Con Jelinek muy destacado con cuatro triples, los andaluces hicieron 34 puntos en un primer parcial que terminó con un 19-34 para los visitantes.

lucha sin premio

Una vez que el Odilo arranca a jugar no hay cita en la que no se dejen la piel y el último aliento para intentar compensar el marcador, pero en esta ocasión no fueron capaces de igualar el acierto rival. Tampoco cuentan habitualmente con el mismo criterio arbitral, que sin ser clave si marca los partidos.

Compitiendo y mejorando los registros, al descanso se marcharon 11 abajo con un electrónico reflejando un 34-45, pero con la ilusión intacta de no defraudar a una afición que entiende las dificultades que encuentra un debutante ante equipos muy experimentados.

El que se luciría desde los 6.75 sería Vitor Benite. Es uno de los puntos fuertes del equipo sevillano y lo han dejado patente en el Palacio de los deportes. Con 48-64 se llegó a un último cuarto en el que los de Cartagena bajaron la distancia por debajo de los 10 puntos.

El esfuerzo fue en vano a nivel de marcador, porque los de casa terminaron cayendo por 75-82, pero por momentos mostraron el alma que les ha llevado a sumar 13 victorias y estar virtualmente salvados desde hace semanas y manteniendo plaza de 'playoff'.

el equipo sigue octavo

A pesar de los dos 'bofetones' que se han llevado, según los denominaba el técnico, el equipo sigue octavo. Ha perdido ventaja con sus perseguidores, porque Gipuzkoa ya suma 12 victorias, al igual que Ourense. Después llegan Alicante, Oviedo y Zamora con 11 partidos ganados.

A esta competición le restan cinco encuentros. Tendrán los de Juste que visitar al Hestia Menorca y recibir entre semana al Tizona. Rendirán visita al Pucela y se medirán en casa al Oviedo para terminar la fase regular en Cantabria.

La desolación que sienten en estos momentos no impedirá que luchen por mantener la plaza de 'playoff', pero como mínimo deben disfrutar de los frutos de haber hecho bien las cosas a lo largo de la temporada y ser el equipo de que todo el mundo habla.

De hecho, el técnico visitante ha expresado en la sala de prensa lo que mucha gente piensa en Cartagena y es que ha hecho el Odilo una temporada para estar orgulloso. García de Vitoria decía que pasara lo que pasara de aquí al final es muy complejo lo que ha logrado este equipo.