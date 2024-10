El partido más difícil de Hugo González y Pablo Campos, los valencianos del Cartagena en el día después de la Dana

Pablo y Hugo, en el once inicial

Es la primera vez que Hugo González tiene una experiencia futbolística fuera del Valencia. Su cesión en el FC Cartagena no está siendo sencilla, porque el equipo no logra encarrilar el rumbo en la Liga.

A sus 21 años, su lucha es hacerse un hueco en el fútbol profesional. Está loco por tener más oportunidades y aprovechar los minutos para demostrar su talento. Hoy ha sido titular en el partido de Copa que el Cartagena ha disputado en el campo del Beasain.

Han pasado, aunque la imagen no ha sido la que querían. Ha dado el pase de gol a Luis Muñoz para salvar la eliminatoria en el último suspiro. Ha puesto el físico y la energía, pero el corazón lo tenía en Valencia donde tiene a su familia, a sus amigos, donde ha visto como la tragedia destrozaba a miles de familia.

Ha demostrado un carácter impropio de su edad. Quizás lo ha querido hacer como un homenaje a sus paisanos que sufren, como él ha sufrido en la distancia. No es el único que hoy tenía la mente dividida. También es valenciano Pablo Campos, que ha salvado el resultado en varias ocasiones. Sus 22 años han sido hoy de madurez y profesionalidad.

El portero está haciendo un buen curso, pero hoy seguro que ha sido especialmente difícil ponerse los guantes y luchar por el escudo, como lo será el minuto de silencio del sábado y muchos días, meses. Lo vivido es algo difícil de asumir.

Pablo Redondo, segundo entrenador del Cartagena, es valenciano también. La victoria, aunque no sea la más vistosa, no resta dramatismo, pero al menos no añade más dolor a quienes tienen afectada a su tierra. El dolor lo han convertido en energía para conseguir el pase de Copa.

El propio Jandro tiene relación personal con la Comunidad valenciana y así lo ha contado en la sala de prensa después del encuentro ante el Beasain. "Me considero medio valenciano y aprovecho para mandar mis condolencias a todos los afectados".