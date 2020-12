Partidazo con empate en el Palacio de los Deportes

El retorno del público a los eventos deportivos no profesionales ha brindado a mil personas la oportunidad de disfrutar en vivo de un verdadero partidazo. El primer derbi de la temporada entre el Jimbee y ElPozo no ha defraudado salvo por un resultado corto y que ha supuesto el reparto de puntos, pero es que el recital de paradas de los porteros evitó más goles por parte de dos equipos que lo han entregado todo en la cancha. De hecho, el capítulo de la tensión en momentos fue excesivo pero los eternos rivales no querían dar opción a su rival.

Fue el Jimbee Cartagena el que se adelantó en el marcador en los primeros compases de juego, cuando empezaban a llegar los primeros enganchones y las primeras tarjetas. Lucao ponía por delante a los de Duda, que tuvieron que afrontar una inferioridad por la rápida doble amarila que veía Waltinho. A pesar de las numerosas llegadas de ambos contendientes, el marcador no volvería a moverse antes del descanso. Cartageneros y murcianos firmaron una primera parte frenética en ritmo y en emoción, que hace gala a lo espectacular que puede ser el fútbol sala y con individuales brutales como la de Mellado o los dos porteros. Chemi y Juanjo se lucieron con un catálogo variado de paradas.

El Jimbee buscaba el segundo para lograr un triungo que habría sido el séptimo consecutivo y le habría llevado al liderato. ElPozo buscaba neutralizar la ventaja y ocurrió lo segundo. Marcel fue el que puso las tablas en el m.26. A pesar de que los dos equipos se volcaron en ataque, el encuentro terminó con 1-1 que cabreó a los jugadores de ambos bandos porque la exigencia era máxima en la cita de rivalidad geográfica.