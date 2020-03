Paco Belmonte: "No sería justo dar la temporada como nula"

Lo primero es la salud y en eso la concienciación del FC Cartagena es importante. El viernes mandaron a sus trabajadores a casa al igual que a los futbolistas. Confían en que esa medida y la reponsabilidad que ejerzan en su día a dia evite contagios como los que ya se han detectado en Primera, Segunda o incluso en el Talavera, equipo del Grupo IV. Durante el fin de semana han distribuido por las redes sociales vídeos de los jugadores apoyando el #yomequedoencasa y además, en el espacio temporal en el que debía haberse disputado el partido de ayer pusieron un concierto en instagram. Las cabezas pensantes del FC Cartagena siguen dando vueltas y habrá más iniciativas: "Se nos ocurrió y empezamos a hablar con artistas de Cartagena y con Filiú y en dos horas estaba montado el asunto, que yo creo que estuvo muy bien. Haremos más porque nosotros no podemos estar desaparecidos dos semanas y desde la responsabilidad que tenemos de intentar hacer más amena la espera a nuestros aficionados". Estaremos pendientes del entorno albinegro, porque no están de vacaciones.

Continuidad de la competición

Sin embargo, el debate está en la calle. La idea que ronda por la cabeza de todos los aficionados es qué puede pasar si no se puede seguir con la competición. Es obvio que es secundario, pero tendrán que tomar decisiones los que mandan en el fútbol. Paco Belmonte solo nos ofrece su opinión. "Solo nos queda esperar a las decisiones que vaya tomando la Federación española de fútbol. No podemos adelantar acontecimientos porque no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, mi opinión es que no sería justo que se diera por nula la competición. No es justa no por la situación en la que estamos, que también. Creo que no es la mejor de las soluciones. Hay que tomar una decisión global. La primera Liga que tome la decisión, ya sea la inglesa, la alemana o la que sea irán todas de la mano".

No sabemos cuándo se tomarán esas decisiones, pero él una cosa sí tiene clara. " A partir de ahí, si me pides mi opinión sin que sirva absolutamente de nada es que creo que no se va a dar la Liga por nula para nada. Tampoco sé si se va a dar la versión de que no haya descensos y sí ascensos. Evidentemente en todo lo que escuchamos yleemos hay opiniones interesadas, pero lo que hay que tener es sentido común . No sé cuál es, pero no que se dé por perdida porque hay muchos equipos que han hecho un esfuerzo importantísimo por cumplir sus objetivos y no solo el Cartagena. Entiendo que lo más justo es que no haya descensos, pero los ascensos o playoff no se pueden dejasr sin efecto y máxime cuando se decida el tema de la Eurocopa que podría cambiar el calendario y dejar fechas para mover las competiciones. Habrá que ir viendo", ha indicado el presidente del Cartagena.

La incertidumbre seguirá todavía en el entorno del fútbol, porque además cuando pasen los quince días seguirá habiendo equipos en cuarentena por los positivos.