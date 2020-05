Paco Belmonte: "Ya sabemos cómo, pero hay que ir despejando dudas y viendo la evolución"

La Federación se ha pronunciado, aunque la comisión delegada tendrá que ratificar mañana la decisión de que las competiciones se decidan en un ''playoff' expres en lo que se refiere al deporte no profesional. La intención es esa y las dudas muchas. El presidente del FC Cartagena lo tiene claro. Es cuestión de esperar. Solo el tiempo irá llevando a la decisión definitiva que será tomada por Sanidad y que depende de la evolución de una pandemia que sigue siendo una incógnita para los próximos meses. La idea es ir por detrás del fútbol profesional y ver si surgen contagios o se controla el tema y se pueden jugar los partidos.

Protocolos

De momento no hay protocolos marcados, pero es obvio que no pueden ser como los de Primera y Segunda. "No hay fechas concretas aunque se habla de la primera quincena. Hasta dentro de dos o tres semanas no habrá protocolo y luego ver si Sanidad lo aprueba. Los clubes de Segunda B o de Segunda femenino es imposible. No podemos asumir ese gasto. Habrá medidas de seguridad pero se me antoja bastante complicado que sea al nivel de los de Primera", explica Belmonte.

Entrenamientos

El trabajo es otro asunto complejo. "De momento además de la falta de instalaciones dependemos de instalaciones municipales cerradas que dependen de los procesos de la desescalada. Ahora vas corriendo por Cartagena y te encuentras a los jugadores porque es la única forma de entrenar. Eso o en casa".

Igualar la desescalada

Aunque los jugadores de los filiales ya pueden entrenar con los primeros equipos y tendrían ventaja sobre los demás, se intentará dar a todos los equipos las mismas opciones. "Con respecto a la desescalada quieren hacerla de forma igualitaria. No se entrenará hasta que todos estén todos en posbilidad de hacerlo". Eso todavía retrasaría más las opciones del 'playoff'

Las fechas

Nada es fijo, porque depende de lo que ocurra en el fútbol profesional. "Luis Rubiales ha mostrado la intención de que se juegue en esa primera quincena de julio, pero todo va a depender de Sanidad que es lo que todos vemos más complicado. Para mí como persona, no como institución, creo que hay más posibilidades de no jugar que de jugar.

Belmonte reconoce que los jugadores tienen miedo al contacto, pero que todavía hay que esperar casi un mes para volver a entrenar y antes pasar los test y que las instalaciones cumplan con los requisitos marcados por Sanidad que tendrá la última palabra.

El Cartagena está cerca de conseguir el objetivo, aunque no de la forma en la que pensaban. "Estamos en la situación que nos hemos ganado en el terreno de juego con el 73% de la temporada disputada y siendo campeones una vez más. Ojalá no hubiera existido la pandemia, pero es algo excepcional y ahora vamos a intentar llegar en la mejor condición si hay 'playoff' para conseguir el objetivo".

Con motivo de la futura creación de la categoría es partidario de una categoría que, sin ser profesional, estaría profesionalizada.