Paco Belmonte, presidente del Cartagena. "Estamos paseando 900 muertos, lo menos importante es el fútbol"

Lo prioritario en estos momentos es la salud. Paco Belmonte, presidente del FC Cartagena lo tiene claro. La salud de los suyos, de sus trabajadores y la de la sociedad cartagenera. De ahí que vuelvan a tener un enorme gesto solidario a través del FCC Business con la donación de 8 toneladas de alimentos para emergencias sociales provocadas por el Coronavirus. "Igual que ha ocurrido con otras desgracias que no tienen comparación con esta pandemia, se espera la ayuda de empresas representantivas como el Cartagena y lo hacemos a través del Businees. Hay muchas necesidaddes y ahí hemos estado con esas 8 toneladas que se han coordinado con el Ayuntamiento y queremos dar contunuidad".

Ya están entregados los alimentos, pero la cosa no para. "El Business está creado para estar cuando se nos necesite. No podemos estar en cien mil cosas, pero en lo más importante no podemos fallar y allí estuvimos para que las familias más necesitadas tengan por lo menos lo más básico y comida suficiente dentro de la angustia que ya supone esta situación", explica Paco Belmonte.

El vídeo lo están pasando los propios futbolistas a pesar del ERTE realizado por el FC Cartagena. "Es algo a destacar. La respuesta de trabajadores y jugadores ha sido buena. Es nuestra seña de identidad. Queremos ser una empresa de la calle y todo va encaminado a colaborar. Para nadie es sencillo decretar un erte pero es lo que había que hacer para dar viabilidad al presente y al futuro para que podamos decir que en unas semanas tendremos estabilidad".

El fútbol

Es lo menos importante, pero los aficionados quieren saber sobre el futuro de la competición. "Trato de estar informado por la Federación española y ahí nos llega información de primera mano, pero lo que se decida en las grandes Ligas marcará el futuro. Hay una frase que no me gusta, pero seguimos paseando 900 muertos por España y estamos pensando en fútbol. Los jugadores tienen que prepararse para cuando vuelva, pero hay que dejar pasar el tiempo y que esto pase. Sigo sin visualizar una vuelta fácil aunque se habla de irnos a finales de junio con una incorporación progresiva pero insisto en que el objetivo debe ser salir cuanto antes para pensar en fútbol. No veo una solución a corto plazo a la que agarrarme".

Sigue sin ver la anulación de la temporada como una opción. "Yo creo que esa es la opción más lejana. Es verdad que en COPE escuchábamos anoche que los equipos podrían incluso una votación para dar por terminanda la temporada y habría que ver que pasaría con la Segunda B, pero debemos seguir esperando y cuando regrese la normalidad podamos pensar ya en la actividad laboral".