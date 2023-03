Otra lección de Pablo De Blasis con el Efesé

Si le preguntas a un aficionado del FC Cartagena en estos días cuál es su mayor deseo a corto plazo seguro que muchos dicen que el equipo se clasifique para el 'playoff' y juegue por subir a Primera. Sin embargo, no será pocos tampoco los que piensen en que De Blasis siga en el equipo como clave de estabilidad e ilusión en el proyecto albinegro en la Liga SmartBank.

Es pura magia en el terreno de juego, porque le sobra la calidad y pundonor. Es todo entrega hasta el último minuto y su visión y saber estar le convierten en la prolongación de Luis Carrión en el campo. En la sala de prensa y ante el micrófono es igual. Es una continua lección para los jóvenes que empiezan. Con mesura y educación ha repasado toda la actualidad albinegra; derrotas, futuro próximo, quejas arbitrales e incluso su propio futuro. Merece la pena escuchar al argentino en su comparecencia de hoy.

Después de dos derrotas consecutivas, el capitán albinegro comenzaba analizando el momento que atraviesa el equipo. "Creo que fue un partido especial. El final más que nada. Habíamos competido bien y de a poco se nos fue complicando hasta llegar a ese final que esperemos que no se repita porque fue impropio de nosotros. Nos metieron 3 goles en cinco minutos jugando con uno menos pero debimos defender lo más sagrado que es nuestra portería ". Mostraba su enojo, pero quiere mirar ya al viernes.

Le preguntaban si el tren se ha escapado con los dos últimos tropiezos y el futbolista da su visión de lo que ha pasado y de lo que queda por delante. " Estoy más cercano a pensar en que cada semana es una ocasión única y si nos lo tomamos así nos va a ir mejor. Por ahí pensamos que siempre hay tiempo y van pasando las jornadas y en las dos últimas jornadas dejamos escapar ocasines únicas". Ha mostrado también su preocupación por el estado de la enfermería en un momento clave, pero mira hacia adelante y lo que pide es la buena recuperación de todos sus compañeros.

Comparación arbitral con Inglaterra

Sabiendo que el Cartagena no perdió por la actuación abitral, el partido no estuvo exento de jugadas polémicas que el argentino ha querido valorar alejándose de poner excusas y sí pensando en las mejoras del propio fútbol que tanto ama. "Para mí en España no se dan cuenta que son privilegiados por ser una de las mejores competiciones, pero hay dos puntos diferentes con Inglaterra. Es un deporte de contacto y me duele ver los chicos de 20 años gritan y les cobran la falta por el grito y que tiran a las manos del rival en vez de a la cabeza del compañero porque eso daña. El VAR se aplica en Inglaterra bien y aquí se mata al hincha parando cinco o seis minutos. Fuera de lo que nos pasa a nosotros, que leí que somos los más perjudicados frente al Racing, pero como amo tanto el fútbol y le cogí tanto cariño a España me gustaría que se revise. Que se junten árbitros, entrenadores, que no se dañe este deporte que tiene tan calidad. Lo que piense del árbitro me lo guardo para mí porque puede sonar a excusa y creo que tenemos mucho que mejorar nosotros".

Siguiendo con la actualidad, tienen que medirse al colista Lugo este viernes y eso ocupa su mente. "Lo ves matemáticamente cada vez se achica el margen, pero la fe es la misma. Trabajamos para acercarnos y tenemos los duelos directos con el Albacete y el Burgos, pero tenemos que pensar en el Lugo. Es un rival que está un poco con cambio de aire con el cambio del míster. Vienen de dos buenos partidos y sin margen en el sentido más drástico. Cada uno que tendrá sus objetivos y será duro, porque es un rival duro. ".

Su futuro

El año pasado De Blasis tenía clarísimo su futuro. Quería volver a casa. Este año se lo toma de otra forma. "El año pasado planeé tanto y todo salió del revés porque no era mi plan. Me propuse disfrutar y al acabar decidir. No fue peor, porque estoy en un lugar espectacular y me daba pena dejar este lugar. Valoraré cuando acabe la temporada. Allá cambió todo, pero lo que tengo en la mente son los partidos que quedan. Tengo la ilusión de entrar en el 'playoff' y dar a la gente algo histórico porque Cartagena nunca estuvo en Primera y vamos a luchar hasta el final".

El domingo vio una amarilla por defender el escudo albinegro que protege en el campo y también fuera del 'verde'. Con la elegancia habitual, ha dado las gracias a Miguel Álvarez por su defensa de la afición del Cartagena. Quedan muchas citas importantes y De Blasis no se despista ni un momento ni para pensar en su futuro. Quiere equilibrio. "Cuando vine estábamos para bajar, el año pasado novenos, y este año con ilusión de poder jugar 'playoff' y hay históricos muy lejos de esos. Somos los primeros que no queremos perder, pero creo que hay que aferrase a la ilusión y la fe y todos juntos ver hasta dónde llegamos porque este equipo lo deja todo. No somos máquinas. Con un empujoncito, podemos conseguirlo".