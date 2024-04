Ortuño se rinde ante la afición del Efesé. De 10

A estas alturas de la vida, Alfredo Ortuño tiene experiencia suficiente para ser una voz autorizada en el mundo del fútbol. Ha trabajado en muchos equipos y le queda fútbol por ofrecer desde la enorme profesionalidad que ha demostrado en su etapa en Cartagena. Está centrado en el final de campaña con el equipo y luego hablará con la entidad. Lo primero es conseguir una salvación que sirve en siete tragos. El primero se está haciendo esperar porque no juegan hasta el lunes.

Reciben al Real Oviedo de Luis Carrión. El ariete ha mostrado su cariño hacia el extécnico albinegro, pero lo único que le importa es conseguir puntos para su equipo.

Declaraciones de Alfredo Ortuño tras la sesión de entrenamiento de hoy #CartagenaRealOviedo



"Me quito el sombrero con la afición. En los momentos más difíciles siempre nos han apoyado. Han dado una lección"









Una situación complicada

El objetivo es seguir dependiendo de sí mismos y cortar cuanto antes la mala racha de resultados. Ortuño sabe que las malas rachas son un cúmulo de cosas, pero que necesitan hacer goles para ganar partidos y eso es lo que necesitan ya. Ha mostrado su comodidad cuando Calero les hace jugar juntos a él y a Poveda, porque dice que es más sencillo.

No ha sido un año sencillo para ellos, pero sabe que también ha sido complicado para los aficionados y por eso hoy ha resaltado el papel de los seguidores en las diferentes etapas que se han vivido dentro de este curso. "Me ha sorprendido mucho su actitud en todos los momentos del año. La primera vuelta fue muy difícil y no he escuchado pitos. He escuchado aplausos, apoyo a los jugadores en los momentos malos individuales y en los del grupo" y admite que se ilusionaron cuando era complicado hasta soñar. "Me quito el sombrero con la afición. Ha sido una lección para el fútbol, el comportamiento que han tenido."

Irán a por los tres puntos el lunes, sabiendo que hace unos meses habrían firmado la situación que tienen actualmente.