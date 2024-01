Ortuño entra en el selecto club de los 100 y Lautaro dice adiós al Efesé

El fútbol no es de loas profesiones que permita una mayor estabilidad laboral, por eso mismo llegar y pasar de los 100 partidos con la misma camiseta no es una tarea sencilla. Que los objetivos grupales o inviduales no se cumplen, el desgaste, las ganas de cambio...a veces impiden que jugadores fieles a unos colores traspasen esta barrera que ha pasado Alfredo Ortuño. Entra en un selecto club de los centenarios y por tanto, historia de la entidad.

Reconocía este miércoles el yeclano que está feliz porque no habia llegado a una cifra así con ningún club en su carrera. A pesar de las dificultades de este curso se muestra feliz de defender los colores del Efesé.

?? Declaraciones de Ortuño tras la sesión de entrenamiento de hoy #AlbaceteBPCartagena



?? "Mi único objetivo es que el Club consiga la permanencia" pic.twitter.com/0dzN8fBbMe — FC Cartagena (@FCCartagena_efs) January 31, 2024

Quiere seguir sumando partidos, minutos y goles en favor del equipo y conseguir el objetivo de la salvación. A pesar de la racha positiva y de estar muy cerca de poder salir de los puestos de descenso el ariete no quiere escuchar hablar de cuentas. Albacete es lo único en lo que piensa.

Una salida, ninguna llegada

La única novedad de la jornada ha sido el adiós de Lautaro que estaba cedido por el Celta. Se ha desvinculado del club albinegro y antes de ese anuncio ya se conocía oficialmente su nuevo destino. No tardará en encontrarse con el Cartagena porque ha firmado en el Mirandés. El próximo domingo 11 de febrero regresará el joven uruguayo al Cartagonova con sus nuevos compañeros.

Este jueves acaba el mercado de fichajes invernal y será cuando el Cartagena anuncie las últimas incorporaciones.Priorizaba la llegada de un portero y un refuerzo para la zona de ataque. Poco más de 24 horas para que Calero tenga ya cerrada la plantilla en la lucha por la permanencia.

