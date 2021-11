Okazaki tiene roto el maxilar

El fuerte choque de Okazaki con un jugador rival del Málaga ha tenido consecuencias más allá del moratón que el propio jugador japonés mostraba en sus redes sociales tras la importante victoria albinegra. El FC Cartagena ha informado que el jugador Shinji Okazaki sufre una fractura en el maxilar a causa del golpe recibido en la cara. Así se le ha diagnosticado tras las pruebas realizadas en el Hospital Centro Médico Virgen de la Caridad.

El futbolista japonés, que en principio no tendrá que pasar por quirófano, se encuentra ya es su casa tras haber pasado un día ingresado en el centro sanitario. No hay tiempo estimado de recuperación para el alta del delantero, ya que está pendiente de evolución. No estará en Girona, donde tampoco podrá jugar Gallar por la cláusula del miedo. Se trata de una baja sensible después del tremendo partido que realizó el pasado domingo.

Habrá que estar atentos a la evolución de algunos de los lesionados, aunque confirmada está la baja de De Blasis porque tenía para dos o tres semanas. La zona de ataque se resiente, aunque siguen a disposición de Luis Carrión Rubén Castro, Mo Dauda y Alfredo Ortuño, además de hombres como Cayarga que están dando un buen resultado en los minutos que están teniendo. El choque frente al Girona será el domingo, a las 16 horas, y ya se venden las entradas para el FC Cartagena- Burgos del domingo 21 de noviembre, a las 14.00 horas.