El Odilo se hace gigante para remontar y meterse en la Final Four de la Copa y pedirá la organización

La Copa y el Odilo. El Odilo y la Copa. Jordi Juste y las grandes citas. La épica, la superación, se pueden decir tantas cosas de una contienda copera que nuevamente termina en fiesta para el equipo cartagenero.

Recién ascendido, con un presupuesto bajo ante una competición de mastodontes, con muchas lesiones y sin refuerzos, el Odilo se ha metido en la Final Four de la Copa donde se encontrará con tres trasatlánticos.

Eso llegará, pero antes deben disfrutar de lo conseguido, porque les ha costado mucho. En la ida en Castellón hicieron un buen partido, pero terminaron perdiendo de 13 puntos. No era imposible, pero era muy complicado. Por en medio, volvieron a verse las caras en la Liga y los de Jordi Juste vencieron de una forma espectacular con extra tiempo.

abonados a la emoción

En una tarde muy fría y justo después del día de Reyes, han conseguido llenar de magia un palacio que ha ido animándose y creyendo cuando no parecía sencillo. No lo parecía, porque no lo era. La victoria ante el Castellón 107- 88 ha vuelto a necesitar de prórroga.

Con cuatro eliminados por faltas y Blat lesionado, se han agarrado a la eliminatoria como un coloso y con Pablo Torres en pista como representante de que la ilusión a veces suple los nervios con fuerza. Era el día del que el Odilo dijera "aquí estamos" y lo han dicho.

De 4 ganaban el primer parcial, distancia que ampliaron hasta los 6 para marcharse al descanso creyendo en otra noche histórica como la de Zamora y es que hace solos unos meses que el equipo que dirige Jordi Juste está en la segunda categoría del baloncesto nacional.

Con un ajustado 66-64 terminaba el tercer parcial, pero quedaba lo mejor. A 18 segundos de terminar los 40 minutos se podía hacer y se hizo Con el 95-82 y casi sin efectivos debían jugar cinco minutos más.

Superando problema tras problema han terminado sacando 6 puntos más que la renta que necesitaban remontar y se han impuesto al Castellón en un épico 107-88, de los que hace afición y da impulso a una plantilla humilde para seguir avanzando entre gigantes.

Se medirán al San Pablo Burgos, pero falta saber dónde y el presidente confirmaba que pedirá la organización para traer la Final a cuatro a Cartagena. Otra noche con la historia para el baloncesto cartagenero.