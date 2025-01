Odilo Cartagena suma talento y versatilidad con la llegada de Adriá Doménech

El Odilo Cartagena arranca este sábado en casa la segunda vuelta de la competición en LEB ORO y lo hace con chico nuevo en la pista. Adriá Domenéch ha cambiado el Real Betis por el equipo cartagenero y ha mostrado su ilusión de contribuir a la causa.

Durante la presentación ha estado acompañado por el director deportivo. Pepe García le ha agradecido su confianza en el proyecto y ha explicado que se trata de un fichaje con el que el equipo crecerá. "Es un ala pívot de 2,08, de la cantera Juventud de Badalona, con debut en CB Prat en LEB ORO. Una temporada en Oviedo y las dos últimas temporadas en Real Betis Baloncesto".

"Es un jugador versátil, dinámico, que en ataque puede jugar de dentro hacia afuera, con buen tiro exterior, algún poste bajo y sobre todo en defensa, que puede defender a diferentes perfiles de jugadores, 3 altos, 4 y puntualmente algún 5. Esperamos que siga creciendo como jugador y que nosotros también crezcamos como club con él".

El joven jugador ha explicado cómo se gestó su fichaje por el Odilo, a pesar del cambio de objetivos de ambos equipos. "Bueno, yo tengo mis propios objetivos y surgió la oportunidad de venir aquí con Jordi. Una llamada, obviamente todo tramitado por mis agentes. En esa llamada Jordi me transmitió toda su confianza hacia mí y me transmitió su estilo de juego, que él cree que encajo mucho en su estilo, yo también lo creo. Creo que es un muy buen sitio para venir como jugador, para seguir creciendo y ayudar al equipo a su objetivo".

Admite que viene a ayudar a un club que está haciendo bien las cosas y en el que le han acogido con los brazos abiertos. "De momento el recibimiento es excelente, o sea, no me puedo quejar. Son unos chicos fenomenales por lo que he visto estos tres días. Y yo creo que va a seguir así, porque ya me dijeron que era un grupo muy unido y yo no estoy aquí para romperlo".

Reconoce que ha venido a ponerse a las órdenes de Juste y aportar lo que le pida. " Bueno, yo creo que puedo aportar tiro de tres, puedo aportar versatilidad en varias posiciones. Puedo jugar de tres, de cuatro, de cinco, lo que Jordi decida. Tanto defender tres, cuatro o cinco, lo que sea. Vengo a ayudar en lo que Jordi pida".

Trabaja ya con sus compañeros de cara al encuentro ante el Zamora, del sábado a las 20.00 horas. Será el inicio de la segunda vuelta de la campaña.