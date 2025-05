Odilo Cartagena, el equipo que ha devuelto la magia al baloncesto, buscará la gloria en Sevilla

Murcia - Publicado el 27 may 2025, 08:31

Este viernes a las 20:30 horas en San Pablo, el Odilo Cartagena saldrá a la pista con algo más que un balón entre las manos: llevará consigo la ilusión de una ciudad, la pasión de una afición entregada y el sueño de seguir haciendo historia.

Lo hará contra el Real Betis, con el billete a la Final Four en juego. Un reto mayúsculo para un club que partía con desventaja por ser un recién ascendido, pero que ha demostrado que el corazón no entiende de categorías ni presupuestos. Juegan bien al baloncesto y creen en sus opciones.

Porque este Odilo ya ha roto todas las quinielas. Ha ganado dos veces a un gigante como el Betis, ha llenado el Palacio como si llevara décadas en la élite, y lo que es más importante: ha conquistado al público con su forma de competir, de creer, de luchar y de ganar.

Un equipo que emociona

Dirigidos por Jordi Juste, los cartageneros no solo han sumado victorias; han recuperado la emoción por el baloncesto. Han enganchado a niños, a familias enteras, a veteranos del parqué y a nuevos aficionados que ahora no conciben un domingo sin baloncesto.

El domingo pasado no pudieron sellar su pase a la Final Four, pero se ganaron el derecho a una nueva oportunidad. Y vaya si la van a pelear. Porque este equipo no se rinde. Porque cada semana ha hecho historia, y porque este grupo ha escrito su nombre en mayúsculas en el corazón de una ciudad que los ha hecho suyos.

En una categoría repleta de nombres ilustres, Odilo Cartagena ha demostrado que el respeto se gana compitiendo, creyendo y siendo fiel a los valores del deporte. Ha igualado las fuerzas con clubes de más presupuesto, más experiencia y más plantilla. Y lo ha hecho sin renunciar a su esencia: trabajo, humildad, entrega y un juego que emociona.

ODILO CARTAGENA Jordan Rogers aplaude al público

Este viernes, el escenario será Sevilla. Pero los corazones seguirán latiendo en Cartagena, donde miles de voces empujarán desde la distancia. El Palacio ya les ovacionó de pie tras la derrota, sabiendo que algunos no volverán la próxima temporada, pero todos han dejado una huella imborrable.

Estudiantes, Palencia y Fuenlabrada ya esperan en la Final Four. ¿Y por qué no Odilo? Porque si algo ha demostrado este equipo es que en el deporte nada está escrito, y cuando se juega con el alma, los imposibles desaparecen.

Este Odilo no es solo un equipo de baloncesto. Es una historia de superación, un símbolo de identidad, y sobre todo, un ejemplo de cómo se gana la admiración del país sin hacer ruido, pero con mucho corazón.