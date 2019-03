Dione Alex Veroneze (Palmitos, Santa Catarina, 16 de diciembre de 1990), más conocido como Batería, vive un momento dulce. A pesar de su juventud y de haber jugado en la élite del fútbol sala, una lesión le ha hecho pasar por los peores momentos que puede pasar un deportista. En el Jimbee Cartagena ha recuperado las sensaciones y el nivel. El colofón ha sido la llamada de la selección brasileña. "Es una noticia muy especial. Tras la salida de Barcelona y la lesión, es una reafirmación y una recompensa del trabajo que estoy haciendo. Me siento como si fuera la primera vez con la misma ilusión del 2013, es algo muy importante. Es clave el haber dado aquí mi mejor versión y la confianza de André y mis compañeros. Si no fuera por el Jimbee Cartagena seguramente no vestiría de nuevo la camiseta de mi país. Es un sueño de niño. He tenido la oportunidad de hacerlo en citas espectaculares como el Mundial y ahora, aunque sean cuatro amistosos, lo hago con la misma gana. Es una responsabilidad de mantener a la selección a su nivel", explica el jugador.

Está feliz y agradecido de estar en el proyecto del Jimbee. "Después de la lesión la tomo como un reinicio, un nuevo empezar y pensando que sea mejor que antes. Estoy totalmente centrado en defender estos colores y a la gente que confió en mí y que no dudaron de mi nivel. no tengo ninguna oferta y estoy centrado en conseguir nuestros objetivos".

En la cita también ha hablado el técnico. André piensa en futuro, aunque pelearán mientras la calculadora dé opciones. "Quedan doce puntos y necesitaríamos sumar doce puntos y que ellos fallen. Hicimos un buen primer tiempo, pero hace falta calidad para definir. Mientras haya matematicamente opciones hay que seguir". Piensa en los cambios para la próxima temporada. "Con mi renovación hemos hablado. Creen que puedo llevar adelante el proyecto y lo más adecuado sería iniciar con la plantilla que eleigiera. Hay dos cuartetos y los retocaría los dos. Tengo una plantilla fantástica. Batería será uno de los capitanes que creo que es un premio a su liderazgo y a su compromiso con el equipo. Ha fallado que no se puede jugar un día al 40% y otro al 905. Para estar arriba ha que tener una media".