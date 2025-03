Un Morón motivado pone a prueba la ambición del Odilo Cartagena

Cada partido en la exigente LEB ORO es una lucha sin cuartel para el Odilo Cartagena de Jordi Juste. Llegan al encuentro en Sevilla frente al Morón tras dos derrotas en dos citas muy exigentes frente al Palencia y al Burgos, el actual líder.

Sin embargo, la dificultad ante el colista será grande también por la mejoría de un rival que no se rinde y que pondrá a prueba la ambición de los cartageneristas, porque su reto es precioso e implica ser cada vez más mejores en el tramo definitivo de la temporada.

Siguen en una meritoria octava plaza, a la que se debe dar el valor que tiene. Entre presupuestos enormes y plantillas de ACB, Juste y los suyos se exprimen cada semana para sacar su mejor versión y eso quieren hacer este fin de semana también.

No cabe relajación alguna por la clasificación, tal y como ha explicado en la previa el técnico catalán. "Engaña desde el principio de temporada esa situación. Creo que han jugado muy bien, sobre todo en casa. Han competido muy bien y han puesto en apuros a muchísimos equipos. Quizás esas dos últimas victorias que han conseguido tendrían que haber venido antes, pero bueno, la verdad actual es que nos encontramos no con el último clasificado, sino con un equipo con muy buena dinámica de juego, de resultados y de confianza.

El cambio de entrenador le ha dado otras opciones. "Creo que el cambio de técnico, a pesar de como decía que yo creo que lo están haciendo muy bien, creo que les ha venido bien en cuanto a la determinación, a ser más disciplinados quizás en las ejecuciones de los sistemas y la confianza implícita que llevan las victorias. En su casa especialmente, van a estar muy arriba, muy agresivos y seguramente nos van a poner en muchas complicaciones".

igualar la ilusión

Juste ha dado las que considera claves del choque, en primer lugar en lo anímico. "Bueno, lo primero es tener deseo de jugar y de competir desde el salto inicial, porque ellos lo van a tener seguro y ya en aspectos del juego creo que el rebote, como casi todos los partidos, pero especialmente en una cancha pequeña, es importante controlar sus segundas opciones, que no las tengan".

"Por el contrario tener nosotros esa capacidad de anotar tras rebote y en segundas opciones va a ser muy importante. Luego, defensivamente hay que estar muy concentrados. La responsabilidad individual de cada jugador es máxima porque son jugadores que van muy bien en el uno contra uno, que generan muchas ventajas y ojalá que no, ojalá que no pase, pero el equipo también se tiene que preparar para ser solidario y ser capaces de dar primeras, segundas ayudas si no somos capaces de parar ese uno por uno inicial con el cual ellos van a intentar atacar".

Quedan nueve jornadas y aunque está siendo una temporada de ensueño, se puede soñar un poco más. El de Terrasa y los suyos se han ganado la confianza, pero el camino no es sencillo. Nada que merezca la pena suele serlo.

"El calendario sigue complicado. En casa es complicado como ya vinimos diciendo toda esta segunda vuelta y fuera de casa rivales, vamos a decir de nuestra liga, y ya sabemos que competir fuera es durísimo. Cuesta mucho y ahora más que todo el mundo se está jugando cosas. Creo que tenemos oportunidades para conseguir más victorias, pero a la vez también nos puede costar mucho conseguir victorias en el Palacio, pero fuera también".

La receta es clara. "Creo que hemos de afrontar todos los partidos al cien por cien, muy concentrados y con el espíritu de intentar sacarlos todos, porque demostramos contra San Pablo y contra Estudiantes, que a pesar de que fue un resultado a veces durante el partido amplio, pero con capacidad de remontar y de acercarse, yo creo que en este tramo final el equipo debe y tiene que competir para crecer y que el resultado de un partido te lleve al siguiente".

Con sus doce victorias ya en el bolsillo, aventaja en una a Ourense que se enfrenta al Betis en tierras sevillanas y en dos al Zamora, que visita a Gipuzkoa. El choque de los cartageneros será este sábado a las 18.00 horas.